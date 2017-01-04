قطر لم تعتذر عن استقبال جودة

الاصلاح نيوز –

نفى مصدر حكومي الأربعاء، الأنباء التي تتحدث عن اعتذار دولة قطر عن استقبال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة لتسليمه دعوة للمشاركة في القمة العربية الي ستعقد في عمان بشهر آذار.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لمصادر إن وزير الخارجية لم يتوجه بعد إلى الدوحة لتوجيه دعوة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وتتسم العلاقات السياسية بين عمّان والدوحة بالبرود، نتيجة خلافات في التعاطي مع الأحداث في المنطقة، والتحالفات السياسية التي تنسجها كل دولة.

كان رئيس الوزراء هاني الملقي شكر خلال القائه بيان الثقة أمام مجلس النواب منتصف شهر تشرين الثاني، السعودية والإمارات والكويت لدعمها الأردن خلال السنوات الخمس الماضية، متجاهلا قطر، بعد أيام من رفض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور جواد العناني ذكر اسم دولة “قطر” كدولة تخلفت عن دفع ما “نطقت” به للأردن من المنحة الخليجية، بينما ذكر اسماء باقي الدول.

كما استثنى وزير المالية عمر ملحس قطر مجددا من الشكر على “الدعم” خلال خطاب الموازنة، بعد تجاهل من رئيس الوزراء هاني الملقي ونائبه جواد العناني، شكر الإمارة، بسبب عدم وفائها بدعم الأردن ضمن حصتها في المنحة الخليجية.