اردنية تلد على متن طائرة قطرية

الاصلاح نيوز –

منحت ” شعبة الجوازات” بمطار البحرين الدولي تأشيرة استثنائية لسيدة أردنية ورضيعتها التي وضعتها على الطائرة القطرية قبل الهبوط في مطار البحرين الدولي ، في اجراء غير مسبوق .

وقالت وسائل اعلام قطرية ان سلطات مطار البحرين منحت التسهيلات لنقل السيدة الاردنية ورضيعتها على وجه السرعة إلى مستشفى الملك حمد الجامعي لتلقي العناية الطبية اللازمة لها ولمولودتها.

وصرح مسؤول امني بحيريني بأن المسافرة كانت متجهة من أبوظبي إلى عمان بمفردها من دون أي مرافق، وكان مقررا هبوط الطائرة في مطار الدوحة الدولي على أن تستقل طائرة أخرى إلى عمان ، لكن سوء الأحوال الجوية دفع قائد الطائرة إلى التوجه للهبوط في مطار البحرين، وفي تلك الأثناء أبلغت المسافرة طاقم الطائرة بأنها تشعر بآلام الوضع، فقام الطاقم بتقديم المساعدة الطبية لها، حتى وضعت رضيعتها بسلام قبيل هبوط الطائرة، وعلى الفور قام الكابتن بتبليغ سلطات المطار بواقعة الولادة، وبحاجة المسافرة الى مساعدة فور الهبوط.

وصاردت السلطات البحرينية تأشيرة دخول بشكلٍ فوري للمسافرة ورضيعتها، ونقلت بسيارة إسعاف كانت بانتظارها أسفل الطائرة إلى مستشفى الملك حمد الجامعي ، لتلقي العناية الطبية اللازمة لها ولمولدتها.