دفاع مدني اربد تنظم حملة للتبرع بالدم

الاصلاح نيوز –

نظمت مديرية دفاع مدني اربد بالتعاون مع جمعية اربد أجمل ومبادرة العفاف الإنسانية وبنك الدم في وزارة الصحة اليوم الأربعاء حملة تبرع بالدم لمرتبات المديرية ومراكزها.

ويأتي ذلك ضمن نشاطات المديرية التي تأتي إيماناً منها بأهمية تحقيق المسؤولية الاجتماعية في مساعدة المحتاجين للدم.

وبين مدير دفاع مدني اربد العميد منيب العواودة أن المديرية تبذل كافة الجهود بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية للمساهمة في خدمة الوطن والمواطن من خلال العمل التطوعي لتكريس التعاون وتحقيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية.

وعبرت رئيسة جمعية اربد أجمل ورئيسة مبادرة العفاف الإنسانية عن شكرهما وتقديرهما لهذه اللفتة الإنسانية والنبيلة التي قامت بها مديرية دفاع مدني اربد، والتي بدورها تشجع باقي مؤسسات المجتمع المحلي على المشاركة في مثل هذه الحملات الإنسانية.

وأكد مسؤول حملات التبرع في بنك الدم أن عملية التبرع بالدم شهدت إقبالاً كبيراً من مرتبات مديرية دفاع مدني اربد ومراكزها ما يسهم في رفد البنك بوحدات دم إضافية وزمر دم مختلفة تسهم في رفع رصيد بنك الدم في محافظة اربد والتي سيتم بعدها توزيعها على كافة مستشفيات المحافظة.