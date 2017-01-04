متقاعدي الضمان تطالب بتعديلات على القانون

الاصلاح نيوز –

طالب رئيس الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي عبد الله رياض شموط باعادة النظر في عدد من مواد قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا الى ان هناك بعض المواد المجحفه بحق المتقاعدين .

وطالب بصرف زيادة على الراتب تحت بند التضخم الوظيفي، مشيرا الى ان الكثير من المتقاعدين تاكلت رواتبهم بسبب ارتفاع الاسعار، واصبحت الرواتب لا تفي بتكاليف الحياة، مؤكدا ضرورة زيادة رواتب المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن خمسمائة دينار علما ان الرواتب لم تعدل منذ اربع سنوات.

واكد على ضرورة اعادة النظر في عدد من مواد القانون، مشيرا الى ان الجمعية ستتقدم لمجلس النواب بمذكرة تفصيلية بخصوص المواد التي نطالب بتعديلها في القانون .

وحث متقاعدي الضمان على الانتساب لهذه الجمعية التي تقدم العديد من الخدمات للمتقاعدين، موضحا ان الجمعية انتقلت الى مقرها الجديد قرب دوار المدينة الرياضية.

واشار الى ان عدد الاعضاء حاليا بحدود الف وان باب الانتساب مفتوح للجميع، ومن يرغب الانتساب للجمعية مراجعة مقرها او فروع مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقال ان هناك اتفاقية لان تستقبل الفروع طلبات الراغبين الانتساب للجمعية التي تعني بحقوق المتقاعدين ويعمل على تفعيل دورهم في المجتمع الاردني.