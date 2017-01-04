شكوى لاهالي السلط من نقل شركة الكهرباء

الاصلاح نيوز –

شكا رواد شركة الكهرباء الاردنية فرع شفا العامرية من حصول ارباكات نتيجة انتقال الفرع القديم الى مكان اخر دون وضع يافطة للشركة ووضع اعلان يفيد بالانتقال، مؤكدين ان الفرع الجديد يعاني من نقص في الخدمات اهمها عدم امكانية دفع الفواتير .

وقال المواطن محمد كلوب ان فرع الشركة انتقل الى فرع جديد دون ضمان تجهيز المكان بالشكل الكامل حيث ان المواطن وبعد جهد يجد المكان الجديد نظرا لعدم وضع يافطة للشركة ليتفاجأ بأن قسم دفع الفواتير لم يجهز بعد، مشيرا الى ان المكان الجديد يفتقر لاغلب الخدمات لغاية الان.

واضاف ان المواطنين يعانون من الوصول لمكان الفرع الجديد ما يستنفذ الوقت والجهد منهم ،ما اوجد حالة من الارباك لدى المواطنين ، مشيرا الى ان دفع الفواتير في الوقت الراهن لا يتم الا في فرع شارع الميدان في الوسط التجاري للمدينة الامر الذي يضيف الجهد على المواطنين نظرا لعدم توفر مواقف للمركبات بالمكان .

واوضح مدير شركة الكهرباء الاردنية فرع السلط المهندس محمود الطويسي ان انتقال الفرع القديم الى مكان جديد كان اضطراريا لان العقد السنوي لايجار المكتب انتهى، ما استدعى النقل لمكان جديد يقع بالقرب من دائرة التنفيذ القضائي اول منطقة وادي الشجرة للقادمين من نفق دبابنه رغم افتقار المكان للتجهيزات الكاملة.

واضاف ان قسم تحصيل الفواتير سيجهز اليوم وبامكان المواطنين الدفع بالمكان الجديد ، مبينا ان آرمة اسم الشركة ستجهز قريبا حتى يستطيع المواطنون تبيان المكان .

الرأي