لتجنب انتفاخ البطن قاطع هذه الأطعمة

الاصلاح نيوز –

تتسبب العديد من الأطعمة في تراكم الغازات بالأمعاء، ما ينجم عنه انتفاخ البطن والشعور بعدم الارتياح.

وبحسب “كونكومبير” الفرنسي، المتخصص في الصحة والغذاء، وكما نقل موقع هافينغتون بوست فإن المؤكّد علمياً أن العادات الغذائية لكل شخص هي ما يحدّد تعرّض بطنه للانتفاخ.

فبمجرد الانتهاء من وجبة الغداء، ستجد أن بطنك اكتسب شكلاً مغايراً بعيداً كل البعد عن ذاك المسطّح والمحبّب للجميع، وخصوصاً للسيدات، مع ما يرافق ذلك من شعور بعدم الارتياح.

علامات تخبرك بأن هناك خللاً ما في عاداتك الغذائية، لذلك نقدم لك لائحة بـ8 من الأطعمة الواجب تجنّبها تناولها بشكل يومي، أو تجنبها بصفة نهائية، للإفلات من انتفاخ البطن.

1 – الخبز الأبيض:

يتسبب الخبز الأبيض في انتفاخ البطن؛ لصعوبة هضمه، ما يولّد اضطرابات في الجهاز الهضمي.

ولذلك، إن كنت من مدمني هذا النوع من الخبز، وسئمتَ بطنك المنتفخ من تناوله، فما عليك سوى استبداله بخبز القمح الكامل.

فعلى عكس الخبز الأبيض، يوفّر خبز القمح الكامل ضعف الألياف التي تسهّل العبور المعوي، وتمنح شعوراً بالشبع.

2- الخضراوات النيئة:

رغم فوائدها الصحية، فإن تناول هذه الخضراوات طازجة، من شأنه أن يتسبّب في مشاكل هضمية مزعجة للغاية.

فبما أنّ هذه الخضراوات (مثل القرنبيط، البروكلي، والملفوف) تتخمّر لتدمير الألياف، فإن الوقت الذي تستغرقه لذلك يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم وإطلاق الغازات.

ولتجنّب انتفاخ البطن، يفضل تناول هذه الخضراوات مطبوخة ليسهل هضمها.

3 – مشتقات الألبان:

منتجات الألبان، مثل الحليب والقشدة (باستثناء الياغورت)، تحتوي على اللاكتوز، والأخير نوع من السكّر يتطلّب هضمه تفاعلاً مع الإنزيمات.

فعلمياً، ثبت أنّ أعضاء الجسم تعمل باستعمال المغذيات الناتجة عن هضم المواد الغذائية، وتتم عملية الهضم بوجود العصارات الهاضمة التي تحتوي على جزيئات بروتينية تختلف أدوارها باختلاف المواد التي تؤثر فيها تدعى الإنزيمات الهاضمة.

وبما أنه يصعب هضم المنتجات اللبنية، في حال لم تتوافر في الجسم الكميات اللازمة من اللاكتاز، ينصح بتناول الياغورت المصنوع من الحليب المخمّر، أو الحليب النباتي (فول الصويا واللوز).

واللاكتوز هي خميرة (إنزيم) موجود بشكل طبيعي عند البشر في الأمعاء، وهي عنصر مهم في هضم سكر اللاكتوز (أو سكر الحليب) في الأمعاء.

4 – المشروبات الغازية:

المشروبات الغازية غنية بالغاز، ولذلك نشعر بانتفاخ في البطن عقب تناولها؛ لأننا نبتلع الهواء بالتزامن مع استهلاكها.

وعموماً، فإن هذا النوع من المشروبات مضرّ بالصحة، ولذلك، من الأفضل تناول العصير أو المياه المفيدة بشكل كبير للجسم.

5 – الملفوف

مع أن الملفوف يعتبر من الخضراوات التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية؛ لعدم احتوائه على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، فإن تناوله يتسبب، في المقابل، في انتفاخ البطن؛ نتيجة زيادة كمية الغازات بالأمعاء، ما يورث الشخص ضغطاً ناجماً عن تجمّع الغازات في منطقة البطن.

ولتفادي مثل هذه المشاكل الهضمية، ينصح بتناول الملفوف مطبوخاً مع أنواع أخرى من الخضر لمساعدة المعدة على هضمها بيسر.

6 – العلقة

الكثير لا يعلمون أنه عند مضغ العلكة، فإنهم يبتلعون الهواء ليحبس الأخير في البطن، ما يؤدي إلى الضغط والانتفاخ وتوسّع البطن.

لذلك، إن كنت تفكّر في التخلّص من هذا النوع من الضغط بالأمعاء، فما عليك سوى تفادي مضغ العلكة.

7 – البقوليات

للبقوليات مزايا صحية عديدة، فهي لا تحتوي على دهون أو كوليسترول، وهي أيضاً منخفضة السعرات الحرارية والصوديوم، لكنها تتسبب، في المقابل، في انتفاخ البطن.

خلاصة تستند إلى حقيقة أن البقوليات غنية بالألياف والكربوهيدرات المركّبة غير القابلة للتحلل في الجسم، ما يتسبب في انتفاخ الأمعاء.

ولتجنب الحصول على بطن منتفخ غير جذاب، تأكدوا من ترك البقوليات غارقة في المياه طوال الليل، ثم طهيها وانتظار أن تصبح قشرتها رطبة لتناولها بسلام.

8 – الأطعمة الدسمة

خصوصاً الدهون المقلية والبسكويت والكعك، المعروفة بأن هضمها يتم ببطء، فتبقى فترة أطول في المعدة، ما يؤدي إلى شعورك بالثقل والتخمة.

لذا ينصح بالتقليل منها قدر الإمكان، والاستعاضة عنها بالأطعمة المسلوقة أو المشوية.