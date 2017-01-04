شوارع مؤتة الداخلية اشبه بالطرق الزراعية

الاصلاح نيوز –

جددت فعاليات تجارية ومجتمعية في بلدة مؤتة التي تشكل العصب التنموي والحيوي للواء المزار الجنوبي مطالبهم لبلدية مؤتة والمزار، بتصويب اوضاع الشوارع الفرعية المؤدية للاسواق والمحال والتجمعات والتي بات البعض منها في ضوء الحفر والتشققات وتجمع المياه المستمر عليها اشبه بطرق زراعية تتعذر امكانية الحركة المروية بسهولة ويخل مشهدها العام بالمظهر الجمالي والحضاري لاسواق وتجمعات البلدة.

وبين التاجر محمد المواجدة، أن بعض شوارع مؤتة الفرعية خاصة الشارع الذي يعقب الدوار الواقع في وسط البلدة يعاني اوضاعا سيئة للغاية، الامر الذي بات محور اهتمام وحديث كافة التجار والمواطنين والمارة به نظرا لاهميته في امكانية تخفيف ازمة المرور في البلدة من خلال هذا الشارع، مطالبا البلدية تنفيذ وعودها المتكررة بتصويب اوضاع هذا الشوارع التي تعاني اوضاعا سيئة في بلدة مؤتة.

واضاف المواطن خالد الصرايره ان بقاء شوارع بلدة مؤتة التي تشكل العصب التنموي والحضاري والتجاري للواء المزار الجنوبي بهذه الصورة سيترتب عليه نتائج وابعاد سلبية ابرزها عزوف الكثير عن الاستثمار وفتح المحال فيها مع قيام البعض باغلاق محالهم ونقلها لمواقع اخرى في ضوء معاناتهم مع هذه المشكلة.

واوضح رئيس بلدية مؤتة والمزار الجنوبي محمد صبري القطاونة ان البلدية ستنفذ مطالب ابناء المنطقة، من خلال العطاء الذي ستقوم على طرحه بعد 15 اذار ليتسنى تنفيذ العطاء دون اي عقبات قد تنجم عن الظروف الجوية.

الرأي