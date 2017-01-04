محكمة إسرائيلية تدين الجندي أليؤر أزاريا بقتل الجريح الفلسطيني

الاصلاح نيوز –

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن محكمة عسكرية في مدينة تل أبيب أدانت الجندي أليؤر أزاريا، بتهمة قتل الجريح الفلسطيني، عبد الفتاح الشريف، بإطلاق النار على رأسه في 24 مارس/آذار 2016، في مدينة الخليل في جنوبي الضفة الغربية.

وكان باحث ميداني في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” (غير حكومي) قد وثّق عملية القتل بالفيديو، وهو ما حوّل الحادثة إلى “قضية رأي عام”.

ولم يتوفر مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحكم.

وكان العشرات من المؤيدين لأزاريا قد وصلوا إلى قبالة المحكمة العسكرية في (يافا) قبل قرار نقل المحكمة إلى مقر قيادة الجيش الإسرائيلي، في مدينة تل أبيب.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب، إنه تم توقيف إسرائيليين اثنين، بعد قيام متظاهرين بسد الطريق قبالة مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب احتجاجاً على محاكمة أزاريا.

وكان المتظاهرون، حسبما ظهروا في محطات التلفزة الإسرائيلية، قد رفعوا الإعلام الإسرائيلية ورددوا الشعارات المعادية للعرب.