طالبان بالهاشمية يفوزان بمسابقة الفن التشكيلي للجامعات

الاصلاح نيوز –

فَازَ طالبان من المرسم الجامعي في الجامعة الهاشمية بالمركزين الأول والثاني في مسابقة الفن التشكيلي على مستوى الجامعات الأردنية التي نظمتها جامعة العلوم والتكنولوجيا خلال اليومين الماضيين ، وحصل كل منهما على مكافأة مالية قدرها (250) ديناراً من جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وبحسب عميد شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية الدكتور مصطفى الخوالدة ، فان الطالب عبدالحكيم عبدالقادر / تخصص تربية فنية / سنة رابعة حصل على المركز الأول في المسابقة ، حيث أبدع لوحة فنية لصورة جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال مرسومة بالرصاص، فيما حل في المركز الثاني الطالب منير الطوباسي/تربية فنية/سنة ثانية، بإنجاز لوحة من الفن العالمي رسمت بالرصاص أيضاً.

وقال الخوالدة ان المرسم الجامعي في دائرة النشاط الثقافي والفني يعد فضاءً إبداعياً متميزاً يقوم على تدريب الطلبة وصقل مهاراتهم الإبداعية، موضحا أن العمادة تدعم مشاركات الطلبة المتميزين في مختلف المعارض والمسابقات الفنية المحلية.