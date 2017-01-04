13.6 مليون دينار فاتورة استيراد ألعاب الأطفال

الاصلاح نيوز –

بلغت فاتورة استيراد ألعاب الأطفال الى الأردن خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2016 نحو 13.6 مليون دينار، وفق أحدث بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وأشارت بيانات الإحصاءات التي حصلت «الراي» على نسخة منها، الى ان الألعاب المستوردة اشتملت على الألعاب بعجلات مصممة خصيصا لركوب الأطفال كالدرجات بثلاث عجلات، العاب تدار بقطع نقدية، ورق اللعب، وأجهزة وآلات العاب الفيديو واصناف أخرى.

واستحوذت المستوردات من الصين على النسبة الأكبر من القيمة، بينما توزعت القيمة المتبقية على سورية، اليمن، مصر، الامارات، الهند، باكستان، اندونيسيا، تايلاند، فيتنام، اليابان، تايوان، بريطانيا، ايرلندا، بلغاريا، بولندا، إيطاليا، اسبانيا، أمريكا وفرنسا.

وبلغت قيمة المستوردات الكلية 11.3 مليار دينار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016 بانخفاض نسبته 7.5 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015.

وانخفضت قيمة الصادرات الكلية خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016 بنسبة 4.1 بالمئة، لتسجل 4.5 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016 ما مقداره 3.7 مليار دينار بانخفاض نسبته 9.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

وبلغت قيمة المعاد تصديره 809 ملايين دينار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016 بارتفاع نسبته 29.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.