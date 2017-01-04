وزير خارجية تركيا يدعو إيران لإيقاف انتهاكات الهدنة في سوريا

الاصلاح نيوز –

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إيران إلى الضغط على المقاتلين الشيعة والحكومة السورية لوقف انتهاك وقف إطلاق النار في سوريا محذرا من أن هذه الانتهاكات تعرض محادثات السلام المزمعة للخطر.

وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع وكالة الأناضول الرسمية للأنباء بثها التلفزيون إن تركيا تعمل مع روسيا بشأن فرض عقوبات على من ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيها أنقرة وموسكو.

وحذر من أن مفاوضات السلام التي تعد موسكو لعقدها في آستانة عاصمة قازاخستان قد تفشل ما لم يتم إيقاف الانتهاكات المتزايدة للهدنة.