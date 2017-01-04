مقتل ضابط إسرائيلي أُصيب برصاص قناص فلسطيني خلال حرب غزة عام 2014

الاصلاح نيوز –

أُعلن في إسرائيل، الأربعاء، عن مقتل ضابط إسرائيلي، متأثرا بجروح أُصيب بها خلال الحرب الإسرائيلية على غزة في العام 2014، ما يرفع عدد القتلى الإسرائيليين في الحرب إلى 74.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن الضابط حاغاي بن آري، توفي في المستشفى الليلة الماضية، متأثرا بإصابته بجروح خطيرة خلال الحرب التي استمرت 51 يوما.

ولفتت إلى أن بن آري أصيب في 21 يوليو/ تموز 2014 بعد تعرضه لنيران قناص فلسطيني في اجتياح لمنطقة رفح في جنوبي قطاع غزة.

ودارت معارك عنيفة خلال الحرب بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومقاتلي كتائب عز الدين القسام، الجناح المسح لحركة حماس.

وأشارت الإذاعة، إلى انه منذ ذلك التاريخ، بقي بن آري، وهو من سكان هضبة الجولان السورية المحتلة، فاقدا للوعي حتى وفاته.

وذكرت أن قائد وحدة المظليين في جيش الاحتلال اليعزر توليدانو، عيّن (في خطوة غير عادية) في أكتوبر/ تشرين أول 2014، بن آري، قائدا رمزيا لوحدة المظليين.

وبحسب الإذاعة، فإنه بمقتل بن آري ارتفع عدد الإسرائيليين الذين قتلوا خلال الحرب على يد مقاتلي حركة حماس، إلى 74، غالبيتهم العظمى من الجنود، فيما أصيب أكثر من 800 إسرائيلي.