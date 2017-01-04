الأوقاف ستعيد للحجاج 106 آلاف دينار

الاصلاح نيوز –

قال وزير الأوقاف، الدكتور وائل عربيات، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة ستعيد للحجاج الأردنيين، نحو 1066 آلاف دينار، ناتجة عن فرق سعر الصرف بين الدينار الأردني والريال السعودي.

وأوضح الوزير أن المبالغ التي سيتم إعادتها هي من مستحقات الائتلافات والمكاتب وذلك بسبب نقص الخدمات المقدمة من قبلها للحجاج لا سيما فيما يتعلق بالنقل والسكن.

وقال عربيات إن الوزارة رصدت فائضا ماليا لأول مرة بقيمة 67 ألف دينار من موسم الحج سيتم تخصيصه لتطوير الخدمات المتعلقة بالموسم.

وأضاف أن الوزارة كانت تعاونت مع مكتب خارجي مستقل لتدقيق الحسابات بهدف دراسة وتقييم الموقف المالي وتبين أن الأرقام جميعها متطابقة.

وأشار الوزير إلى أن 9 ائتلافات و16 مكتبا لم تسجل بحقهم أي شكوى والتزموا بالقوانين والتعليمات خلال موسم الحج.