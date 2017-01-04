جانيت جاكسون تنجب طفلها الأول في سن الخمسين

الاصلاح نيوز –

انجبت المغنية الاميركية جانيت جاكسون البالغة خمسين عاما الثلاثاء طفلها الاول وهو صبي سمته عيسى على ما قال احد الناطقين باسم الفنانة لوكالة الصحافة الفرنسية.

واوضح الناطق “جانيت جاكسون ووسام المانع سعيدان جدا باستقبال ابنهما عيسى المانع”.

ولم يوضح اين انجبت جاكسون طفلها. وكانت الاخت الصغرى لملك البوب مايكل جاكسون الذي توفي العام 2009، اعلنت انها حامل في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي. وكانت تسري شائعات كثيرة منذ علقت في نيسان (ابريل) الماضي جولتها العالمية “أنبريكبل” موضحة انها تريد ان “تؤسس عائلة” مع زوجها القطري وسام المانع الذي اقترنت به العام 2012.

وحالات الحمل الطبيعي بعد سن الخامسة والاربعين قليلة جدا الا ان التخصيب الاصطناعي يمكنه ان يطيل فترة الخصوبة.

وكانت جانيت جاكسون اشتهرت على الساحة الدولية في نهاية التعسينات بفضل البومات مثل “كونترول” و”جانيت جاكسونز ريذم نايشن 1814″ الذي جمع بين البوب والفانك والراب.-(ا ف ب)