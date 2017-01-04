الخارجية: حالة المصابين الاردنيين باعتداء اسطنبول “مستقرة”

الاصلاح نيوز –

افادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي أن حالة معظم الجرحى الاردنيين في اسطنبول مستقرة.

واضافت الرافعي لمصادر أن بعض الحالات وضعها حرج الا ان الوزارة تتابع عن كثب اوضاعهم، وذلك من خلال التواصل المستمر مع السفارة في اسطنبول وبتواجد اهاليهم.

واكدت الرافعي على ان الجالية الاردنية في اسطنبول قامت بدور جبار اثناء الحادث وفي الايام التي تلت الحادثة.

وكانت ليلة رأس السنة في اسطنبول شهدت مقتل 39 شخصا و اصابة العشرات بعد مهاجمة مجهول لمطعم شهير، نتج عنه مقتل اردنيين اثنين و خمسة جرحى.