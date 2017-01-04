الهميسات: لا واسطات في تعيينات “ديوان الخدمة” منذ 20 عاما

الاصلاح نيوز –

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات عدم حصول اي تعيين بالواسطة منذ عشرين عاما، مشيرا الى ان الديوان يلتزم بمعايير الشفافية والنزاهة والعدالة في التعيين.

وقال هميسات لمصادر ان عدد المتنافسين على مقاعد وظيفية لعام 2017 وصل إلى 334،301 متنافس ومتنافسة، منهم 80 الف طلب لمشتركين في الضمان الإجتماعي ( يعملون في القطاع الخاص).

وأضاف ان الإناث حصلوا على النسبة الأكبر من طلبات التوظيف حيث بلغت نسبة طلباتهن 77% فيما بلغت نسبة طلبات الذكور 23% من إجمالي الطلبات.

وفي ما يتعلق بالدرجات العلمية قال هميسات أن 79% من المتقدمين يحملون شهادات جامعية بيمنا يحمل 21% منهم شهادة الدبلوم.

ويتنافس 25% من المتقدمين على المهن التعليمية كالعلوم والرياضيات واللغة العربية وغيرها، فيما يتنافس 48% منهم على المهن الأخرى.

وكان ديوان الخدمة المدنية قد عرض في وقت سابق التخصصات الراكدة والتي لاتطلب في القطاع العام أو القطاع الخاص أو يندر الطلب عليها للجامعيين الذكور لعام 2016 وهي معلم صف ذكور وتربية ابتدائية وطفل ومعلم صف لغة انجليزية.

أما التخصصات الراكدة للإناث فهي تربية وتعليم واللغة الانجليزية وآدابها واللغة العربية وآدابها وشريعة ودراسات اسلامية وتربية ابتدائية وطفل.

والتخصصات الراكدة للجامعيين من كلا الجنسين فهي الفلسفة ،والعلوم السياسية وعلم النفس بالإضافة إلى حاملي درجة الدبلوم من الذكور والإناث في التخصصات التعليمية.