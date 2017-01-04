احباط تهريب (495) كرتونة سجائر في الزرقاء

الاصلاح نيوز –

تمكنت دوريات مكافحة التهريب التابعة للجمارك الأردنية مساء الثلاثاء بالتعاون مع مديرية الأمن العام من ضبط سجائر مهربة بكمية تقدر بـ (24750) كروز سجائر متنوعة ضمن (495) كرتونة.

وصرّح مدير مكافحة التهريب عميد جمارك ضامن الفواز بأن هذه الضبطية جاءت بعد عملية رصد ومتابعة حثيثة، حيث تم ضبط 258 كرتونة سجائر متنوعة كانت مخبأة في أحد المنازل في الزرقاء وداخل شاحنة كانت متوقفة أمام المنزل، وبعد إجراء المزيد من التحريات وعمليات الرصد والمتابعة تم ضبط 237 كرتونة أخرى داخل أحد البرادات عند أوتوستراد الزرقاء.

وأضاف الفواز بأنه قد تم تحويل الأشخاص المتورطين في القضية لمدعي عام مكافحة التهريب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات تمهيداً لاستيفاء الغرامات الجمركية المترتبة على القضية والتي تقدر بحوالي نصف مليون دينار.

وأشاد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك الدكتور وضاح الحمود بالجهود الكبيرة التي تبذل لمكافحة عمليات التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة، كما أكد على أهمية التنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني لما فيه المصلحة العامة.