كليفلاند يتغلب على نيو اورليانز في دوري السلة الأميركي

الاصلاح نيوز –

تخطى نجم كليفلاند كافالييرز ليبرون جيمس اعراض اصابته بالانفلونزا ليقود فريقه حامل اللقب، للفوز على نيو اورليانز بيليكانز 90-82 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاثنين.

وسجل جيمس 26 نقطة، واضاف 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وطال المرض ايضا نجم الفريق كيفن لاف الذي سجل 12 نقطة ونجح في 11 متابعة قبل ان يخرج في اواخر المباراة.

وسجل لوف خمس مرات من اصل 19 تسديدة باتجاه السلة، وفشل في اي من رمياته الثلاثية السبع. الا ان مدرب كافالييرز تايرون ليو اشاد بمساهمته بقوله: «لم نكن نعتقد بقدرته على اللعب» مشيرا الى ان اللاعب خسر 4,5 كلغ من وزنه في الايام الاخير بسبب تسممه، وكان يعاني ايضا من اعراض الانفلونزا.

اضاف: «خاض 24 دقيقة بقوة كنا في حاجة اليها. مجرد تواجده على ارضية الملعب كانت مؤثرة».

وفي مباريات اخرى، سجل جيمي باتلر 52 نقطة لشيكاجو بولز، ليقود فريقه للفوز على تشارلوت هورنتس 118-111.

ونجح باتلر في تخطي حاجز الاربعين نقطة للمرة الثالثة هذا الموسم وكان في حاجة الى نقطة اضافية ليعادل رقمه القياسي الشخصي. كما اضاف خلال المباراة 12 متابعة.

واشاد به مدربه فرد هيوبرج بقوله «القول بانه ظاهرة قليل عليه».

وخاض شيكاجو المباراة في غياب لاعب الارتكاز المخضرم دواين وايد الذي يعاني اصابة في ركبته.

وكان افضل مسجل في صفوف تشارلوت كيمبا ووكر (34 نقطة و11 متابعة).

وتنتظر شيكاجو بولز مباراة قوية اليوم ضد كليفلاند.

وسجل درايموند جرين ثلاثية مزدوجة («تريبل دبل») ليقود جولدن ستايتت ووريرز الى الفوز على دنفر ناجتس 127-119.

وحقق جرين 15 نقطة و13 تمريرة حاسمة و10 متابعات، في حين كان زميله كلاي طومسون افضل مسجل في المباراة برصيد 25 نقطة، واضاف ستيفن كوري وكيفن دورانت 22 و21 نقطة تواليا.

وتقدم ووريرز في الشوط الاول 68-64 وسرعان ما وسع الفارق الى 14 نقطة في الربع الثالث قبل ان يقلص ناغتس الفارق. الا ان بدلاء جولدن ستايت اندريه ايجوودولا وديفيد وست وشون ليفينجستون سجلوا نقاطا حاسمة ليوقفوا اندفاعة الفريق المنافس ويؤمنوا الفوز لفريقهم.

وحقق جيمس هاردن ثالث «تريبل دوبل» له ليقلب فريقه هيوستن روكتس تخلفه بفارق 15 نقطة امام واشنطن ويزادرز، فوزا 101-91.

وسجل هاردن 27 نقطة و10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، في حين اضاف الاحتياطي اريد جوردون 31 نقطة ليقود فريقه الى فوزه الخامس تواليا.

الى ذلك، فاز لوس انجلوس كليبرز على فينيكس صنز 109-98، ويوتا جاز على بروكلين نتس 101-89، واورلاندو ماجيك على نيويورك نيكس 115-103، وميلووكي باكس على اوكلاهوما سيتي ثاندر 98-94.