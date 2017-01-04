سلتا فيغو يكتسح فالنسيا برباعية في كأس اسبانيا

الاصلاح نيوز –

ازدادت ازمة فالنسيا بعد سقوطه الكبير على ارضه امام سلتا فيغو 1-4، أمس الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم، بعد ايام من استقالة مدربه الايطالي تشيزاري برانديلي، فيما قطع اتلتيكو مدريد شوطا كبيرا نحو ربع النهائي.

وارتفع منسوب غضب جماهير النادي في ملعب ميستايا وطالبوا برحيل السنغافوري بيتر ليم مالك النادي، خصوصا بعد تخلف الخفافيش صفر-3 في اول 20 دقيقة.

وسجل لسلتا فيغو اياغو اسباس (3 من ركلة جزاء) والبلجيكي تيو بونغوندا (14) والدنماركي دانيال فاس (19) والسويدي جون غويديتي (74)، فيما سجل هدف فالنسيا الوحيد دانيال باريخو (58 من ركلة جزاء).

وبات تأهل فالنسيا صعبا جدا في مباراة الاياب المقررة الخميس 12 كانون الثاني/يناير الجاري في فيغو.

ويحتل فالنسيا المركز السابع عشر في الدوري الاسباني.

وكان فالنسيا اقال مدربه باكو ايستاريان في ايلول/سبتمبر بعد أربع هزائم متتالية في المراحل الاربعة الاولى من الدوري، وهي أسوأ بداية له منذ 17 عاما.

وفي آذار/مارس، اقال النادي الدولي الانكليزي السابق غاري نيفيل بسبب النتائج السيئة ايضا، بعد اربعة اشهر من توليه تدريبه.

وخطا ايبار خطوة كبيرة نحو ربع النهائي بفوزه على اوساسونا 3-صفر. وسجل للفائز نانو (28) والبرتغالي بيبي (75) وادريان (90).

وقطع اتلتيكو مدريد نصف الطريق نحو ربع النهائي بفوزه على مضيفه لاس بالماس 2-صفر.

وجاءت المباراة اعادة للاختبار الاخير لفريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني في الدوري، حين فاز بهدف ساول نيغويس في 17 كانون الاول/ديسمبر.

وسجل هدفي فريق العاصمة كوكي (24) والفرنسي انطوان غريزمان (51).

واهدر الافيس الفوز على ارض ديبورتيفو لاكورونيا عندما تلقى هدفين متأخرين وعاد بالتعادل 2-2.

سجل لالافيس الفنزويلي كريستيان سانتوس (3) وادغار منديز (45 من ركلة جزاء) ولديبورتيفو البرتغالي برونو غاما (74) وخوسيلو (90).

وتستكمل المباريات الاربعاء بمواجهات ريال سوسييداد مع فياريال والكوركون مع قرطبة من الدرجة الثانية وريال مدريد مع اشبيلية، والخميس بمباراة برشلونة حامل اللقب مع اتليك بلباو.