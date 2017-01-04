ترمب يطلب وقف إطلاق سراح معتقلي غوانتانامو

الاصلاح نيوز –

طالب الرئيس المنتخب دونالد ترمب بوقف إطلاق سراح المزيد من سجناء معتقل غوانتانامو.

وقال في تغريدة على تويتر “يجب ألا يكون هناك المزيد من إطلاق السراح في غوانتانامو، لأن هؤلاء أناس خطرون وينبغي ألا يتم السماح لهم بالعودة إلى ساحات المعارك”.

وتعهد البيت الابيض مساء امس الثلاثاء بنقل عدد إضافي من معتقلي غوانتانامو متجاهلا طلب الرئيس المنتخب دونالد ترمب وقف عمليات نقل المعتقلين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إنه سيتم نقل مزيد من المعتقلين.

وأجاب على سؤال حول ما إذا كان طلب ترمب سيؤثر على موقف الرئيس الأميركي باراك أوباما بالقول “لا، لن يؤثر”.

وتمت الموافقة على الإفراج عن 20 من المعتقلين، إلا أن العثور على دول تستقبلهم يستغرق وقتا.

وتعهد أوباما في حملته الانتخابية عام 2008 بإغلاق المعتقل الواقع في خليج غوانتانامو جنوب شرقي كوبا والذي توجد فيه القاعدة العسكرية الأميركية.

يذكر ان المعتقل تم افتتاحه أثناء عهد الرئيس جورج بوش الابن بعد الحملة العسكرية في أفغانستان عام 2002.