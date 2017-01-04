أجواء باردة اليوم وارتفاع طفيف على الحرارة غداً

الاصلاح نيوز –

تكون الأجواء نهار اليوم الأربعاء، باردة في المناطق الجبلية والبادية والسهول، ومائلة للبرودة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور غيوم مختلفة الارتفاع، وتسقط زخات خفيفة من المطر بإذن الله أثناء النهار في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وفي ساعات المساء تكون الأجواء باردة جداً في المناطق الجبلية والبادية والسهول، وأقل برودة في الأغوار والبحر الميت مع ظهور غيوم منخفضة، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاه، وفي ساعات ما بعد منتصف الليل يتشكل الصقيع في أغلب المناطق وقد يشمل أجزاء من الأغوار الشمالية.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم غد الخميس وتكون الأجواء باردة في المناطق الجبلية وباردة نسبياً في مناطق البادية والسهول الشرقية، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم عالية الارتفاع، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفي ساعات ما بعد منتصف الليل يتشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول الشرقية.

وتبقى الأجواء يوم الجمعة المقبل باردة في المناطق الجبلية وباردة نسبياً في مناطق البادية والسهول الشرقية، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وفي ساعات ما بعد منتصف الليل يتشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول الشرقية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في مناطق عمان اليوم ما بين 12- 4 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية 12-7 والمناطق الجنوبية 12- 2 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 21 والصغرى 9 درجات مئوية.