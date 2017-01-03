طلبة: أسئلة من خارج المنهاج .. والتربية تنفي

الاصلاح نيوز –

شكا عدد من طلبة التوجيهي -الفرع العلمي- من صعوبة امتحان الرياضيات وذلك عقب خروجهم من قاعات الامتحان.

وقال الطلبة لمصادر ان ضيق الوقت لم يمكنهم من الانتهاء من حل جميع الاسئل، مشيرين الى ورود سؤالين من خارج المنهاج.

من جهته أبدى كل من طلبة الفرع الأدبي والإدارة المعلوماتية ارتياحهم ورضاهم عن مستوى الامتحان ومراعاته لجميع الفوارق بين الطلبة.

وشكا مجموعة من الطلبة لمصادر أن المراقبين لم يتعاونوا معهم بالقدر المطلوب، وان اجراءات التدقيق في بداية الامتحان أخذت جزءا من وقتهم.

الطالبة تالا عطية اشتكت من عدم استجابة المراقبين لها عندما طلبت ورقة إضافية لحل الأسئلة المتبقية حيث نفدت أوراق دفتر الإجابات لديها.

فيما ردت عليها مديرة القاعات في مدرسة زبيدة بنت جعفر، منى سمارنة ان الطالبة طلبت دفترا اضافيا ولم تطلب ورقة وهذا مخالف للقوانين، كما ان طلبها جاء في آخر خمس دقائق من الامتحان.

واعربت الطالبة سارة القواسمي – الفرع العلمي – عن رضاها عن المستوى الرقابي على الامتحان حيث لم تلحظ أي حالة غش، وأضافت أن الأجواء في قاعة الامتحان كانت ملائمة ومريحة، الا انها ابدت استياءها من صعوبة الامتحان.

من جهته نفى مدير ادارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم زيدان العلاوين، ان يكون هناك اسئلة من خارج المنهاج، مؤكدا ان جميع الأسئلة من داخل المنهاج المقرر ولا يمكن أن يرد أي سؤال من خارجه.