صحة الاعيان تلتقي مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء

الاصلاح نيوز –

التقت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الاعيان اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور يوسف القسوس مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات.

وقال القسوس ان مؤسسة الغذاء والدواء مؤسسة وطنية تحظى بثقة كبيرة تستحقها لدى المواطن لحفاظها على سلامة الغذاء والدواء المقدم له.

وعرض هايل لاهم منجزات المؤسسة العام المنصرم، مشيراً انها تمارس مهامها بقانون دائم، وحصلت على شهادة الايزو، وتم تجهيز كافة المختبرات بالأجهزة الحديثة.

وبين ان الوضع الغذائي والدوائي لدينا آمن بالرغم من وجود الاعداد الكبيرة من اللاجئين، وما يتطلبه من احتياجات تشكل عبئا اضافيا لتوفير غذاء كاف وصحي وآمن.

واشار الى انخفاض اعداد التسممات لعام 2015 بنسبة 42 بالمئة عن عام 2014، وان نسبة المخالفات في الغذاء المستورد اقل من 1% وفي الغذاء المتداول حوالي 4% لعام 2016 ما يدلل على فاعلية دور المؤسسة في تطبيق قانون غذاء عصري واستخدام طرق حديثة بالرقابة على الغذاء، وازدياد اعداد التفتيش على المؤسسات الغذائية بما يغطي 80 % من المنشآت الغذائية في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية الاخرى مقارنة بالأعوام السابقة.

‘بترا’