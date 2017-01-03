اتهامات بين أبوعرابي ومحافظة حول تصويت “الجامعات العربية”

الاصلاح نيوز –

استهجن امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان ابو عرابي، عدم تصويت الجامعات الحكومية الاردنية للتمديد له في منصبه لمدة عام جديد.

وكان ابو عرابي قد حصد 93% من الاصوات للدورة الجديدة والتي تنتهي مع نهاية حزيران من العام الحالي. وقال ابو عرابي ان رؤساء الجامعات الحكومية رفضوا جميعا التصويت له في حين صوت رؤساء 6 جامعات خاصة فقط.

ومن جهته قال رئيس الجامعة الاردنية الدكتور عزمي محافظة ان رفض التمديد جاء بعد طلب ابو عرابي تعديل قانون يعطيه فترة رئاسية ثالثة.

و اضاف محافظة لمصادر ان ابو عرابي طلب عدم ترشح الدولة المضيفة لرئاسة الاتحاد، وهو ما اعتبره مخالفا للقانون.

واستهجن المحافظة طلب ابو عرابي ولاية ثالثة لرئاسة الاتحاد وعدم ترك فرص لأي شخص بتقديم ما هو جديد للاتحاد.

ويتكون المجلس التنفيذي للاتحاد الذي تأسس بمبادرة من الادارة الثقافية في جامعة الدول العربية من 26 رئيس جامعة من كل الدول العربية.