الذنيبات: لا خروقات في التوجيهي

الاصلاح نيوز –

قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ان امتحان الثانوية العامة ( التوجيهي ) سار في يومه الاول للدورة الشتوية بكل هدوء ووفق ما هو مخطط له، دون ان ترد للوزارة اية ملاحظات حول اي محاولات لخرق تعليمات الامتحان .

واشاد ذنيبات بالالتزام الكبير الذي ابداه الطلبة بالتعليمات الناظمة للامتحان وتعاون اولياء الامور مع الوازرة في هذا الاطار.

و تقدم طلبة الثانوية العامة في المملكة الثلاثاء، للامتحان في مبحث الرياضيات وعدد من المباحث في اليوم الاول لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في دورته الشتوية للعام 2017 التي بدأت الثلاثاء وتنتهي في السادس عشر من الشهر الجاري.

واجمع الطلبة بعد انتهاء مدة الامتحان على سهولة الامتحان والأسئلة التي وردت فيه والتي قالوا انها جاءت من ضمن الكتاب المدرسي المقرر بحسب بيان لوزارة التربية وصل مصادر نسخة منه .

وتفقد الذنيبات، قاعات الامتحان في مدرسة ضرار ابن الازور التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة عمان، مطمئنا على سير الامتحان فيها.

وفي تصريحات صحفية عقب الجولة، قال الدكتور الذنيبات، انه لمس ارتياحا كبيرا من الطلبة لطبيعة الاسئلة ومستواها ومناسبتها لقدراتهم والوقت المخصص للامتحان، وكذلك الاجراءات الادارية التي اتخذتها الوزارة .

وأضاف الدكتور الذنيبات، ان وزارة التربية والتعليم ادخلت ولأول مرة في تاريخ الامتحان في الاردن الرقابة الالكترونية على قاعات الامتحان والمدارس التي يجري فيها الامتحان من خلال نظام الربط والحماية الالكترونية لوزارة التربية والتعليم والذي يمكن من متابعة سير الامتحان.

وحول عملية التصحيح لدفاتر اجابات الطلبة في الامتحان، اكد الدكتور الذنيبات ان لجان التصحيح ستبدأ عملها في غضون يومين او ثلاثة ايام، متوقعا ان تعلن نتائج الامتحان لهذه الدورة بشكل مبكر مقارنة مع ذات الدورة للعام الماضي.