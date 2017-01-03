اغلاق سوق الثلاثاء الشعبي في منطقة المقابلين

الاصلاح نيوز –

أعلنت أمانة عمان عن إغلاق سوق الثلاثاء الشعبي في منطقة المقابلين امام الاخوة المواطنين وأصحاب البسطات، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل لتسليم قطعة الأرض المقام عليها السوق لمؤسسة الضمان الاجتماعي المالك الأصلي.

ووفق مخاطباتها للأمانة فقد طلبت المؤسسة استعادة الارض خالية من الشواغل حيث تدرس امانة عمان الكبرى حاليا عدة خيارات لتوفير موقع بديل سيعلن عنه في حينه.

وكان نائب مدير المدينة لشؤون قطاع الزراعة المهندس تحسين المفلح كشف عن توجه أمانة عمان لدراسة الاسواق داخل حدودها ضمن الأنظمة والتشريعات والقوانين المعمول بها؛ لتوفير البيئة التي تلبي حاجات كافة الشرائح المجتمعية، ومعالجة الظواهر السلبية الناجمة عنها والتي تشوه بيئة المدينة الحضرية ونظافتها.

وبين أن الأمانة ستكون حريصه في البدائل التي ستوفرها للاسواق البعد عن التجمعات السكانية وتوافر المواقف لمرتاديها فضلا عن عدم التأثير على الحركة المرورية في المواقع التي ستكون فيها والمحافظة على المدينة وبيئتها