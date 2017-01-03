﻿التحقيق مع نتنياهو بشبهة تلقي هدايا… وتزايد التساؤل حول مستقبله السياسي

الاصلاح نيوز –

خضع رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو لتحقيق جنائي تحت الإنذار بشبهات تلقي هدايا من رجال أعمال بخلاف القانون مما يفتح الباب لأحاديث حول انتخابات عامة مبكرة. وبحسب تسريبات صحافية توجه شبهات لنتنياهو في قضيتين مختلفتين من ناحية خطورتهما في إطار إحداهما يشتبه بتلقيه رشاوى وهدايا، بشكل منهجي من أصحاب رؤوس الأموال، بعضهم من المقربين إليه. والحديث لا يجري عن مغلفات مالية أو تحويلات بنكية دسمة، ولكن، أيضا، ليس عن هدايا رمزية وذات قيمة صغيرة، كباقة ورد لعيد الميلاد وما شابه فالهدايا باهظة الثمن، وأحيانا يبلغ ثمن الواحدة منها آلاف الدولارات.

ومن التفاصيل القليلة التي رشحت تلقى نتنياهو من ثري يهودي بدلة بقيمة خمسة آلاف دولار كهدية. وتلقى الكثير جدا من هذه الهدايا؛ والشرطة تشتبه بأن قيمتها المتراكمة قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات.

ويؤجج التحقيق مع نتنياهو الأحاديث والتساؤلات حول مستقبله السياسي. ويذهب بعض المراقبين الإسرائيليين إلى حد القول أن عام 2017 قد يشهد نهايته السياسية. ويرجح مراقبون وخبراء قانونيون أن لا يعترف نتنياهو بتلقي الهدايا، وإنما سيحاول التستر وراء الصداقة والقول إن بعض أصحاب رؤوس الأموال هؤلاء هم أصدقاء له وليس من الخطيئة تسلم هدايا منهم. لكن ظروف تلقي هذه الهدايا، التي تمتد لسنوات يمكن أن تصعب على نتنياهو والمدافعين عنه تفسير الأمور. ويعلل هؤلاء تقديرهم بالقول إن تبادل الهدايا بين الأصدقاء هو مسألة مقبولة وإنسانية، لكن يبدو أن نتنياهو لن يتمكن من الإظهار للمحققين وجود طابع التبادلية، فهو لم يشتر لمعارفه هدايا موازية بقيمتها. كما أنه في بعض الحالات، على الأقل، يشير الأمر إلى استغلال مكانته الرسمية الرفيعة: فحسب مواد الأدلة، لم يكن نتنياهو سلبيا في تلقي الهدايا الثمينة التي نزلت عليه، وإنما كان يفحص ويطلب هدايا عينية.

إذا اتضحت حقيقة صورة الشبهات ضده، يصعب فهم كيف لم يتعلم نتنياهو، الذي يتمتع بالحكمة والحذر الزائد، من سابقيه الذين شاهدهم يتورطون في قضايا جنائية أمثال سابقه بالوظيفة إيهود أولمرت الذي يمضي محكومية السجن الفعلي لمدة عام، ولم يحاذر من السقوط في هذه البئر. بيد أن هذه ليست ظاهرة جديدة فقد اتضح أن ديوان رئيس الحكومة مول شراء سيجار لنتنياهو على حساب دافع الضرائب. وفي حينه اعتقدت جهات في النيابة العامة أنه يجب فتح تحقيق جنائي ضده. ورغم وضع توصيتهم على الرف، إلا أن هذه الحلقة، كما في التحقيق بالهدايا الذي تم فتحه بعد خسارته للسلطة في 1999، كان يفترض أن تجعله يتوقف عن تدخين السيجار أو بكل بساطة دفع ثمنه من جيبه. يشار إلى أن الشبهات حول تلقي نتنياهو المنهجي للهدايا والرشاوى من قبل أصحاب رؤوس الأموال، طرحت على طاولة المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت، في الصيف الماضي. وفي الآونة الأخيرة، طرأ تحول كبير في القضية عزز الأدلة وجعل مندلبليت يمنح الضوء الأخضر للشرطة كي تحقق مع نتنياهو تحت طائلة الإنذار ويتوقع أن يستمر التحقيق شهورا عدة. وتعتبر قضية الهدايا والرشاوى هذه متواضعة بحجمها وحساسيتها مقابل الشبهات الضخمة التي نسبت إلى سابقه أرئيل شارون (ملفات « الجزيرة اليونانية « ) أو إيهود أولمرت (رشاوى تالينسكي وهولي لاند). لكن القضية الثانية التي يرتبط بها اسم نتنياهو ولم ترشح تسريبات حولها، لكن هناك من اطلعوا عليها ويدعون بأنها أخطر ويفترض أن تحدث هزة. وتعتقد قيادة الشرطة أن القضية التي ارتبط بها اسم شخصية أخرى رفيعة، تحتم فتح تحقيق جنائي.

وتكشف الإذاعة الإسرائيلية العامة أنه في الأيام القريبة «سننشغل جميعنا، كما يبدو، في سلوكيات التدخين والملابس لدى رئيس الحكومة وعلاقات الصداقة الخاصة التي ارتبط بها مع أصحاب رؤوس الأموال الذين عملوا مثل بابا نويل حتى في الأيام العادية. لكن هذه القضية – التي تحكي في الواقع قصة شخص استسلم، من دون قتال، لطابعه الضعيف، وفقد السيطرة ستكون مجرد تمهيد للقضية الثقيلة الخطيرة التي ستليها». في المقابل صدر باسم نتنياهو بيان لوسائل الإعلام جاء فيه أن «كل القضايا المشابهة في الماضي واهية، وهكذا سيكون بالنسبة للادعاءات التي يجري نشرها حاليا. نحن نعود ونكرر: لن يكون شيء لأنه لا يوجد شيء».

كما كرر نتنياهو تطرقه الساخر للشبهات التي تلقى اهتماما واسعا لدى الإعلام وأوساط السياسة بقوله «اقترح على المعارضة عدم الإسراع إلى حياكة البدلات». فيما هاجم عضو حزبه ورئيس لجنة الداخلية البرلمانية النائب دافيد مسلم، الشرطة وادعى على صفحته في «الفيسبوك»، أن «سلوك الشرطة يختلف عندما يكون المقصود التحقيق ضد رئيس الحكومة.

فعندما يجري الحديث عن شخص عادي لا تملك الشرطة محفزات، وافترض أنه لو لم يكن نتنياهو رئيس الحكومة، لما استدعت الشرطة ابنه للتحقيق في ما إذا دعوه إلى هذا الفندق أو ذاك. وتابع «يوجد هنا جيش كامل وضخم يحاول استبدال رئيس الحكومة، وحسب رأيي يوجد تمويل من الخارج لهذا الأمر. هنا يفعلون كل شيء من أجل الإطاحة بنتنياهو وقيادة الأجندة اليسارية إلى السلطة». ولم يكتف مسلم بهذا التصريح بل بادر إلى طرح مشروع قانون يمنع التحقيق مع رئيس حكومة أثناء أدائه مهامه. ويقول مؤيدوه في حزب الليكود إن التحقيق مع نتنياهو، هو محاولة لاسقاطه، ولذلك يعملون على سن هذا القانون.

توصية بمحاكمة مسؤول سابق في مكتب نتنياهو

وفي موضوع على صلة بنتنياهو، أعلنت الشرطة أنها أوصت بتقديم رئيس طاقم ديوان نتنياهو سابقا، غيل شيفر، إلى المحاكمة، بشبهة ارتكاب عمل فاحش بحق امرأة. وحسب بيان الشرطة، فقد تبلورت في أعقاب التحقيق مع شيفر، مجموعة أدلة تشير إلى ارتكابه لمخالفة العمل الفاحش، ولم يتم التوصل إلى أدلة تؤكد قيامه بحبس المشتكية. يشار إلى أن شيفر هو قنصل فخري لليابان في إسرائيل، ويعتبر أحد الشخصيات المقربة جدا من نتنياهو، وتسلم في 2012 منصب رئيس طاقم العاملين في ديوانه خلفا لناتان ايشل الذي استقال بعد إدانته في محكمة تأديبية بسلوك غير ملائم مشابه.