ذئب ينهش طفلاً داخل مركز للتسوق في السعودية

الاصلاح نيوز –

هاجم ذئب مفترس طفلا في الثالثة من عمره داخل أحد مراكز التسوق الشهيرة في مدينة عرعر السعودية .

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن الطفل غافل أسرته أثناء الصلاة وذهب بالقرب من قفص الحيوانات الموجود في المركز، حيث تعرض لنهشة ذئب في يده، ونقله أهله إلى المستشفى، وتم تقديم الإسعافات الأولية له.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة تلقت بلاغاً بالحادث، وأن التحقيق جار لمعرفة ملابساته، كما تم رفع دعوى ضد الجهة التي تسببت في الحادث .

واستغرب عدد من أهالي مدينة عرعر وجود حيوانات مفترسة داخل مركز التسوق، مستنكرين وجودها في المكان.