مقتل 9 من مسلحي”الدولة” في غارة للتحالف شرقي الموصل

الاصلاح نيوز –

قتل 9 مسلحين من تنظيم “الدولة الاسلامية”، الثلاثاء، في غارة جوية للتحالف الدولي شرقي مدينة الموصل العراقية.

وقال العميد صالح خزعل العزي، الضابط في قوات الرد السريع، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، إن “طائرة مسيرة (بدون طيار) وجهت صباح اليوم، ضربتين جويتين لمنزل في حي المثنى شرقي الموصل، كان عناصر من التنظيم يتخذونه كمقر لتجمعاتهم”.

وأضاف، أن الغارة “أدت الى تدمير المنزل بالكامل ومقتل 9 مسلحين وتدمير عجلة (سيارة) من نوع بيك آب، مثبت عليها سلاح رشاش أحادي الفوهة”.

وأشار العزي إلى أن القصف الجوي “تم بناءً على معلومات استخباراتية تلقتها قيادة التحالف”.

من جهته، أشار الرائد مهدي أيسر النعيمي، الضابط في قوات جهاز مكافحة الإرهاب، التابعة لوزارة الدفاع، إلى أن “طائرات التحالف دمرت أغلب مداخل ومخارج الشوارع في حي المثنى (شمال الموصل)، تمهيداً لاقتحامه من قبل القوات المسلحة البرية خلال الأيام المقبلة”.

وقال النعيمي إن “هدف عملية تدمير مداخل ومخارج شوارع الحي منع التنظيم من إرسال سيارته المفخخة لاستهداف القوات الأمنية عندما تبدأ بعملية الاقتحام”.

وتابع أنه “في الوقت عينه حوصر الحي من جميع المحاور، وخطة تحريره جاهزة، بانتظار الأوامر من القيادة العسكرية”.

ويشارك في عملية استعادة الموصل، الذي بدأت في 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، ائتلاف يضم 100 ألف من جنود الجيش والقوات الخاصة والشرطة الاتحادية والمقاتلين الأكراد وقوات الحشد الشعبي (ميليشيات شيعية).

ومنذ بدء العملية استعادت القوات العراقية أكثر من ربع مساحة الموصل، وسط ترجيحات بإطالة أمد المعركة رغم توقعات سابقة للحكومة العراقية باستعادة المدينة قبل نهاية العام المنقضي (2016).