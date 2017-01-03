المعارضة السورية تجمّد المفاوضات بعد خرق النظام للهدنة

الاصلاح نيوز –

ردت فصائل المعارضة السورية على خرق النظام للهدنة الهشة السارية منذ 4 أيام، بتجميد المحادثات المتعلقة بمفاوضات السلام المرتقبة في كازاخستان.

وحققت قوات النظام السوري أمس تقدما ميدانيا في منطقة وادي بردى، خزان المياه الرئيسي لدمشق.

وقالت الفصائل في بيان مشترك انه “نظرا لتفاقم الوضع واستمرار هذه الخروقات فان الفصائل (…) تعلن تجميد اية محادثات لها علاقة بمفاوضات الاستانة او اي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف اطلاق النار حتى تنفيذه بالكامل”.

ونص اتفاق رعته روسيا وتركيا على وقف اطلاق النار في سوريا واجراء مفاوضات في كانون الثاني/يناير في كازاخستان في محاولة لانهاء النزاع السوري الذي خلف اكثر من 310 الاف قتلى وملايين النازحين منذ 2011.

واكدت الفصائل المعارضة في بيانها انها “التزمت بوقف إطلاق النار في عموم الاراضي السورية (…) لكن النظام وحلفاءه استمروا باطلاق النار وقاموا بخروقات كثيرة وكبيرة وخصوصا في منطقة وادي بردى والغوطة الشرقية وريف حماة ودرعا”.

واضاف البيان انه “بالرغم من تكرار الطلب من (روسيا) الطرف الضامن للنظام وحلفائه لوقف هذه الخروقات الكبيرة الا ان هذه الخروقات ما زالت مستمرة وهي تهدد حياة مئات الالوف من السكان”.

وشددت الفصائل على ان “إحداث النظام وحلفائه لأي تغييرات في السيطرة على الأرض هو إخلال ببند جوهري في الاتفاق (وقف النار)، ويعتبر الاتفاق بحكم المنتهي ما لم يحدث إعادة الأمور الى وضعها قبل توقيع الاتفاق فورا وهذا على مسؤولية الطرف الضامن”.

كما حذرت الفصائل من ان “عدم إلزام الطرف الضامن ببنود وقف إطلاق النار يجعل الضامن محلّ تساؤل حول قدرته في إلزام النظام وحلفائه بأي التزامات أخرى مبنيّة على هذا الاتفاق”.

وحققت قوات النظام السوري الاثنين تقدما ميدانيا في منطقة وادي بردى، خزان المياه الرئيسي لدمشق، في تصعيد اعتبرته الفصائل المقاتلة خرقا للهدنة الهشة التي تخلل يومها الرابع مقتل اربعة مدنيين، وفقا لما ذكرته منظمة حقوقية.-(أ ف ب)