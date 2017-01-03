سويسرية تحقق حلمها بزيارة البترا رغم إصابتها بشلل كلي

الاصلاح نيوز –

أجرت السيدة السويسرية بياترك رينز اليوم الثلاثاء زيارة إلى مدينة البترا الأثرية، رغم إصابتها بشلل كلي، لتحقق بذلك حلمها الذي طال انتظاره لزيارة واحدة من عجائب الدنيا السبع.

ولم تمنع حالة المرض رينز من مشاهدة عظمة وسحر المدينة الوردية، التي لم تغيب عن ناظريها على حد قولها، فقررت قطع عدد لا يحصى من الأميال لمشاهدة سحر وفرادة مدينة البترا. وأجرت رينز جولة بين معالم البترا الأثرية رافقها بها نائب رئيس سلطة الإقليم مفوض شؤون المحمية الأثرية والسياحة الدكتور عماد حجازين، فيما قدم المعنيون في مركز زوار البترا جميع التسهيلات اللازمة لتسهيل عملية زيارتها داخل الموقع الأثري .

وأبدت رينز إعجابها الشديد بالبترا وجماليتها، وأشادت بمستوى الخدمات المتطورة المقدمة لزوار المدينة . وقدمت سلطة إقليم البترا هدايا تذكارية تعبر عن هوية المدينة الحضرية والثقافية، تكريما للضيفة السويسرية التي أتت لزيارة البترا رغم حالة المرض التي تعيشها. يشار إلى ان رينز التي تبلغ من العمر (61 عاما) كانت تمارس رياضة التزلج على الجليد سابقا، وقد تم تنصيبها في الآونة الأخيرة حكما لرياضة التزلج.