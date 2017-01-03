التوجيهي يقدمون امتحانهم الاول اليوم

الاصلاح نيوز –

توجه اليوم الى قاعات امتحان الثانوية العامة 88 الف طالب وطالبة لخوض اول امتحانات الدورة الشتوية لعام 2016/2017، وستبدأ الجلسة الأولى للامتحان عند الساعة الحادية عشرة صباحا، والثانية عند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر .

هذا وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق انها قد استكملت استعداداتها لعقد امتحان الثانوية العامة’ التوجيهي’، التي يبدأ اليوم وينتهي في السادس عشر من الشهر الحالي.

وسيعقد الامتحان في1403 قاعة موزعة على 456 مدرسة مركزية في مختلف مناطق المملكة، وسيشارك نحو 13 الف معلم ومعلمة في إدارة الامتحان إلى جانب فرق الوزارة التي ستواصل جولاتها على قاعات الامتحان طيلة مدة عقده.

كما ستشارك كوادر من ديوان المحاسبة في مراقبة الإجراءات الادارية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لعقد امتحان الثانوية العامة، وذلك انطلاقاً من الدور الرقابي للديوان في تجويد العمل الاداري والمالي، وبما يدعم كذلك جهود الوزارة الهادفة إلى تحقيق المساواة والعدالة بين الطلبة وتعزيز نزاهة وشفافية الامتحان.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد عملت على فتح غرفة عمليات في مركز الوزارة لمتابعة إجراءات سير الامتحان، وتلقى الملاحظات حول الامتحانات سواء من الطلبة او أولياء الامور.

وقد عممت وزارة التربية والتعليم عددا من التعليمات الناظمة لامتحان الثانوية العامة والعقوبات المترتبة على مخالفتها، واكدت ضرورة التزام الطلبة المتقدمين بهذه التعليمات والتقيد التام بها.

وتشمل التعليمات، التأكد من إحضار بطاقة الجلوس وبطاقة الأحوال المدنية وجواز السفر لغير الأردني والبطاقة الأمنية للطالب السوري الذي لا يحمل جواز سفر عند تقديم الامتحان يومياً، والحضور إلى قاعة الامتحان قبل موعد بدئه بوقت كافٍ، حيث سيتم إغلاق باب المدرسة عند بدء الامتحان ولن يسمح بدخول أي طالب بعد ذلك.

إضافة إلى عدم اصطحاب أي قصاصات ورق أو الحديث إلى بعضهم داخل القاعة أو رمي ورقة الأسئلة خارج القاعة وإثارة الشغب داخل القاعة، أو الخروج منها عنوة، أو تمزيق ورقة الأسئلة أو دفتر الإجابة أو دفتر إجابة زميله أو الجلوس في المكان غير المخصص له، أو الاعتداء على أي من القائمين على الامتحان.

وعلى الطلبة ايضا عدم إحضار السماعات اللاقطة كاللواقط اللحمية، أو أي جهاز اتصال، خصوصا أجهزة الهواتف الخلوية وسماعاتها، وأي آلة يمكن استخدامها للغش كالساعات والأقلام الإلكترونية أو أي جهاز تسجيل أو تصوير، وكذلك عدم إحضار أي نوع من أقلام الحبر، حيث ستوفر الوزارة الأقلام للطلبة في القاعات.

يذكر ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد الذنيبات، قد اوعز في وقت سابق لمديري التربية والتعليم بتفقد قاعات الامتحان وتزويدها بكل ما يضمن توفير الأجواء الملائمة للطلبة للتقدم للامتحان بكل يسر وسهولة في وقت اقرّت فيه لجنة الامتحانات العامة في الوزارة أسس فتح مراكز التصحيح واختيار المصححين ورؤساء لجان التصحيح، وتم بموجبها تحديد 89 مركزا لتصحيح دفاتر إجابات الطلبة في الامتحان موزعة على مختلف مناطق المملكة.