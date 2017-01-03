النواب يقر عقوبات للمخالفين في المهن السياحية

الاصلاح نيوز –

وافق مجلس النواب على فرض غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 10 الاف دينار للمنشأة السياحية، وفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن الف دينار لممارس أي مهنة سياحية او مالكها اذا لم يقم أي منهما بإزالة المخالفات خلال المدة المحددة له في الانذار الموجه لهما بناء على تنسيب اللجنة السياحية للوزير.

ووافق المجلس خلال جلسة مجلس النواب على اغلاق المحل الذي تمارس فيه المهنة السياحية للمدة التي تنسب بها اللجنة، وسحب ممارسة المهنة السياحية للمدة التي تنسب بها اللجنة و إلغاء الترخيص وشطبه نهائياً من سجلات الوزارة.

كما وافق المجلس على مصادرة الكفالة البنكية التي قدمها مالك المهنة السياحية بحيث تقتطع منها المبالغ التي دفعها الافراد والسياح مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم او نتيجة الإخلال بالالتزامات المترتبة عليه لهؤلاء الافراد والسياح، وعلى البنك الالتزام بالقرار الصادر عن الوزير بهذا الشأن، والغاء الترخيص لأي مهنة سياحية ورفض تجديده اذا ادين مالك تلك المهنة او ممارسها بأي جناية او جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة والشرف ما لم يردّ اليه اعتباره.

ورفض المجلس بناءً على تنسيب الوزير انشاء ادارات أو هيئات لمواقع تكتسب اهمية خاصة على ان تحدد هياكلها وموازناتها بشكل يساعد على تطوير هذه المواقع واستثمارها وادامتها وتحدد سائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.