إخراج “مقص” من بطن فيتنامي بعد 18 عاما

الاصلاح نيوز –

ظل مقص جراحي في بطن فيتنامي طيلة 18 عاما دون أن يدري إلى أن استخرجه الأطباء أخيرا.

ونقل التلفزيون الرسمي عن ما فان نهات (54 عاما) قوله إن الأطباء نسوا المقص على الأرجح في بطنه عام 1998 بعدما خضع لجراحة عاجلة بعد حادث مروري.

وقال نهات إنه كان يشعر بألم على فترات وإن الأطباء وصفوا له دواء لقرحة المعدة إلا أن أشعة سينية أجريت له بنهاية العام الماضي أظهرت السبب: مقص جراحي.

وقالت ترينه تي لونج مديرة مستشفى باك كان للتلفزيون إن المسؤولين يحاولون معرفة من الذي ترك المقص في بطن نهات.

وأضافت “حتى لو كانوا تقاعدوا سنبلغ عنهم… هذا درس لجميع الأطباء”.

والأخطاء الطبية شائعة في فيتنام. وخلال العام الماضي أجرى أطباء عمليتين جراحيتين على أطراف ليست هي محل الشكوى وشخص آخرون حالة ثلاثة رجال على أنها حمل.-(رويترز)