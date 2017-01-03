ملك المغرب يعيد الأسماء اليهودية لحي تاريخي

الاصلاح نيوز –

في خطوة تهدف إلى إعادة الاعتبار لليهود المغاربة وحيِّهم القديم بمدينة مراكش (جنوب المغرب)، أمر الملك محمد السادس، بإعادة الأسماء السابقة لحي الملاح، الذي يعيشون فيه داخل أسوار المدينة العتيقة.

وأكدت وزارة الداخلية المغربية، في بيان لها، أن الملك خلال زيارته لمدينة مراكش ، أعطى أوامره بإعادة الأسماء السابقة لأزقّة وساحات حي الملاح، الذي بات يعرف حالياً بحي السلام ، وذلك من أجل “الحفاظ على التراث الحضاري للمملكة، وكذا على التراث الثقافي لكل مكونات المجتمع المغربي”.

وأوضحت الوزارة أن تعليمات العاهل المغربي تأتي حرصاً منه “على الحفاظ على التراث الحضاري للمملكة وكذلك على التراث الثقافي لكل مكونات المجتمع المغربي”.

وجاء هذا القرار الملكي بناءً على طلب من رئيس الطائفة اليهودية لهذه المدينة وكذلك ممثلي هذه الطائفة الذين حضروا خلال الزيارة الملكية لمدينة مراكش.

وبحسب ما أكدته مصادر مقربة من رئيس الطائفة اليهودية المغربية بمراكش، فإن الطائفة اليهودية أخبرت الملك، خلال لقاء يوم الخميس 29 كانون الأول 2016، بتذمرها من تغيير أسماء الأزقة والساحات التي كانت تحمل أسماء يهودية، وتحويلها إلى أسماء أخرى، على رأسها اسم الحي الذي بات يحمل اسم “حي السلام” بدلاً من اسمه التاريخي “حي الملاح” بحسب هافينغتون بوست .

وحي الملاح اليهودي الذي يوجد بالقرب من مقر القصر الملكي، وسط المدينة القديمة بمراكش، تحوّل اسمه إلى حي السلام منذ نهاية الثمانينات، بناء على قرار المجلس المحلي آنذاك، وتغيرت أسماؤه اليهودية إلى أسماء جديدة، أفقدته هويته التاريخية.

ومن ضمن هذه الأسماء والأحياء المستهدفة في حي السلام، يوجد “درب الخياطة”، و”السوق”، و”الفلاح” والزاوية”، و”الخير”، و”الطالب”، و”الصابة” و”زمران” و”الحراث” و”المستقبل”، و”الأحباس”، و”الشمع” و”منشورة” و”التاجر” و”الجامع” و”زنقة المحسنين” و”المعارة” و”بلبالي”.

وبالنسبة للأسماء القديمة التي كان الحي يحملها، وبحسب ما أكده أحد التجار ، فإنها تضم كلاً من “درب إبراهيم أزولاي، ودرب شمعون، ودرب أبطان، ودرب المسيبة، ودرب عطية، ودرب الصابا، ودرب الهري، ودرب الصاكة، ودرب لحباس، ودرب الحرار، ودرب الكرنة”.

ورغم أن أغلب سكان الحي أصبحوا من المسلمين، فإن قرار العاهل المغربي قوبل بالترحيب من قِبل عدد منهم، خاصة كبار السن ، الذين اعتبروا ان هذا القرار سيعيد الاعتبار للحي وسكانه القدامى ، وسيكون مفيداً أيضاً للقطاع السياحي؛ لكونه سيعيد السياح إلى هذه المنطقة، خاصة السياح من الولايات المتحدة الأميركية .