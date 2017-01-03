أول فيديو لمنفذ هجوم إسطنبول

الاصلاح نيوز –

نشرت الشرطة التركية فيديو ( سيلفي ) للمشتبه به الاول في تنفيذ هجوم ليلة رأس السنة في مطعم وملهى ليلي في منطقة “أورطه كوي” بإسطنبول ، والذي اودى بحياة 39 شخصا معظمهم من العرب .

ولم توضح السلطات التركية وقت او هدف تصوير هذا المقطع .

وجاء نشر شريط فيديو بعد اعلنت تركيا انها استطاعت التوصل الى الصورة الوضح للمتهم الاول ، عبر كاميرات المراقبة التابعة للأمن .

وكان نائب رئيس الحكومة التركية، نعمان قورتولموش، اعلن في وقت سابق أن سلطات بلاده قريبة من تحديد هوية منفذ الهجوم، موضحا أن المحققين عثروا في موقع المجزرة على آثار بصمات الإرهابي، فضلا عن التعرف على ملامحه، ما سيسهل إلى حد كبير عمليات البحث والتقصي، على حد قول المسؤول.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم تعهد بإلقاء القبض على منفذ هذه المجزرة الدموية بأسرع وقت ممكن.

من جانبها، أكدت وكالة “اسوشيتد برس” أن عمليات البحث انتهت ولم يقبض على المجرم، غير أن قوات الأمن اعتقلت 8 أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالحادثة.

كما ذكرت صحيفة “ديلي صباح” التركية الثلاثاء، أن الشرطة بحثت في منطقة زيتنبورنو ليلة الهجوم إلا أن جهودها لم تسفر عن أي نتائج.

وكانت قناة “سي إن إن” الناطقة باللغة التركية قالت في وقت سابق، نقلا عن مصادر في الشرطة التركية، أن مواطنا أوزبيكيا أو قرغيزيا مرتبطا بداعش ، ريما يكون وراء هذا الهجوم الدموي.

وكان تنظيم “داعش” الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الهجوم المسلح على ملهى “رينا” الليلي بإسطنبول فجر 1 كانون الثاني والذي أسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة 65 آخرين.

وترجح السلطات التركية أن هذا الاعتداء نفذته نفس الخلية المنتمية إلى تنظيم “داعش” التي تقف وراء هجوم مطار أتاتورك في 28 حزيران الماضي والذي أودى بأرواح 43 شخصا .