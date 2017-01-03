الجنسيات الاسيوية الاكثر زيارة لمادبا العام الماضي

الاصلاح نيوز –

كشف مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني انه للمرة الاولى تسجل الجنسيات الاسيوية خصوصا من دول جنوب شرق اسيا الاكثر زيارة لمحافظة مادبا خلال العام المنصرم عن غيرها من الجنسيات العالمية التى اعتدنا ان تتصدر قائمة زوار مواقع المدينة الاثرية والسياحية والدينية، وهذا وفقا له مدعاة للقراءة والدراسة.

وقال في تصريح خاص الى مصادر ان العدد الاجمالي لزوار المحافظة خلال ذات الفترة وصل نحو 147900زائر وهو رقم متواضع لكن يجب الاخذ بالاعتبار اوضاع المنطقة الامنية فيما كانت كنيسة الخارطة للروم الارثذوكس اكثر مواقع المدينة ارتيادا من الافواج السياحية ثم في المرتبة الثانية موقع جبل نيبو ثم مركز الزوار.

واوضح ان الحركة السياحية مبشرة في بداية العام ما لم تنعكس احداث المنطقة والتطورات المتلاحقة على الحراك السياحي بمجمله، لافتا ان الحركة السياحية في اول شهر من كل عام تكون بطيئة باعتبار ان الناس خارجة للتو من موسم اعياد ورحلات حج مسيحي للاماكن المقدسة في فلسطين والاردن.

وحول عملية تركيب اطول خارطة فسيفسائية على جدار مركز زوار مادبا بين انه ما هو متبقي متر وتحتاج بعد ذلك لترميم بمعنى حسب الجعنيني تحتاج الى 20 يوم ليكتمل تركيبها لكن مضيفا ان فتحها للمشاه سيكون مقرونا بانتهاء مشروع توسعة مركز الزوار.

واشار الى ان نسبة الانجاز في مشروع توسعة مركز الزوار بلغ 60 بالمائة متوقعا الانتهاء والافتتاح في بداية الربيع من العام الحالي.

على الصعيد ذاته تشهد كنيسة مقام جبل نيبو التى اعيد فتحها من جديد بعد 8 سنوات من الترميم حضورا من الجاليات الاجنبية المقيمة في عمان وبعض من المواطنين من محافظات المملكة للاطلاع على مجريات التحديث والترميم الذي جرى للكنيسة مؤخرا.

الرأي