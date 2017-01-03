معهد الإعلام يطلق خطة بناء القدرات للإذاعات المحلية

الاصلاح نيوز –

أطلق معهد الإعلام الأردني خطة تدريبية لبناء قدرات العاملين في سبع إذاعات مجتمعية مشاركة في مشروع “بناء قدرات الإذاعات المحلية” الذي ينفذه المعهد بالشراكة مع منظمة “اليونسكو” وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح عميد المعهد الدكتور باسم الطويسي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، أن هذه الخطة، والتي جاءت وفقاً لدراسة تقييمية أعدها فريق من الخبراء، قامت على فكرة مفادها ضرورة تحقيق فائدة فعلية للإذاعات المجتمعية تنعكس على أدائها، من خلال تطوير قدرات العاملين فيها حيث وجدت الدراسة أنهم يزخرون بطاقات وقدرات إبداعية كامنة، ومستويات فنية واعدة.

واضاف ان الدراسة جاءت بهدف الوصول الى قائمة واضحة للمجالات التدريبية التي تحتاج إليها هذه الإذاعات، والتي سيتم تحويلها، خلال الفترة المقبلة، إلى برامج تدريبية، تتواءم بين الاحتياجات التدريبية السابقة والحاجات التي تتطلبها خطة تطوير المحتوى وانتاج البرامج.

وقال إن الدراسة التي ارتكزت على زيارات تعريفية وتقييمية، وجلسات عملية وورش نقاشية مع العاملين، أظهرت حاجة معظم الأفراد العاملين في الإذاعات المستهدفة، إلى تطوير قدراتهم على التحقق من المعلومات، والتنوع والابداع في إعداد التقارير وإجراء المقابلات بجودة كبيرة ومهنية عالية، وسلامة اللغة، بالإضافة إلى حاجة المذيعين إلى تطوير قدراتهم في التحرير والكتابة المتخصصة وفي اتخاذ قرار تحريري أخلاقي متوازن.

وتتضمن الدورات المقترحة ضمن الخطة، وفق الدكتور الطويسي، عدداً من المواضيع الرئيسية، منها: التقارير الإذاعية، إعداد وتقديم البرامج الصباحية، الأخبار، البرامج الوثائقية، برامج المنوعات، مهارات تركيز الصوت والإلقاء، التحقيق الاذاعي الاستقصائي، برمجيات التسجيل والمونتاج وإدارة البث، شبكات التواصل الاجتماعي للإذاعيين، وإدارة المتطوعين، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه البرامج التدريبية، نحو 160 شخصاً. يشار إلى أن الإذاعات المستهدفة، هي: صوت العقبة، صوت الجنوب، صوت الكرك، الطفيلة التقنية، الجامعة الأردنية، لقاء FM، ويرموك FM.