الجلاد: الوزير غير مُطلع على أسئلة التوجيهي

الاصلاح نيوز –

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد الثلاثاء، أن وزير التربية الدكتور محمد ذنيبات غير مطلع على اسئلة امتحان الثانوية العامة “التوجيهي”.

وكان الذنيبات صرح في وقت سابق أن أسئلة “التوجيهي” ستكون “مختلفة هذا العام عن السنة الماضية”، وأكد أن الوزارة تعتمد وضع الأسئلة من داخل الكتاب المدرسي، وتكون الأسئلة مباشرة، وليست استنتاجية.

وقال الجلاد في تصريحات لبرنامج “البث المباشر” والذي يذاع عبر الإذاعة الأردنية ورصدتها خبرني تعقيبا على الجدل الذي دار بعد تصريحات الوزير: “التصريحات فهمت بغير موضعها، وأن الوزير غير مطلع على الأسئلة، ولا يعرف اللجان التي وضعت الأسئلة”.

وتابع الجلاد: “الإجراءات تجري ضمن توجيهات الوزير لمراعاة الفروقات الفردية بين الطلبة، وأنها تكون ضمن المنهاج واضحة، وغير مبهمة، ولا تحتمل أكثر من اجابة”.

ويتقدم الثلاثاء 88 الف طالب وطالبة من الطلبة النظاميين لامتحان شهادة الثانوية العامة الدورة الشتوية، حيث تبدأ جلسته الأولى الساعة الحادية عشرة صباحا، وجلسته الثانية الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

وسيعقد الامتحان في 1403 قاعات، موزعة على 456 مدرسة في مختلف مناطق المملكة، فيما يشارك 13 الف معلم ومعلمة في إدارة الامتحان.