“عمان الأهلية” تحصل على المركز الأول في “الفنون السمعية والبصرية

الاصلاح نيوز –

جامعة عمان الاهلية تحصل على المركز الاول في ‘الفنون السمعية والبصرية’ والثاني في ‘العلوم الادارية والاعمال’ والثالث في ‘اللغات ‘ في امتحان الكفاءة الجامعية.

حصلت جامعة عمان الاهلية على المركز الاول في الفنون السمعية والبصرية في امتحان الكفاءة الجامعية على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة في المملكة و الذي عقدته هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في تشرين الثاني 2016. كما حصلت الجامعة على المركز الثاني في العلوم الإدارية والأعمال – الانجليزي والعربي – والمركز الثالث في اللغات والمركز الرابع في الحقوق.

و قد أشاد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور صادق حامد بجهود طلبة الجامعة المتميزة معرباً عن شكره وتقديره لعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية على هذه النتائج آملا تعظيم الانجازات في هذا المجال في كافة التخصصات.