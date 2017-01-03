90 ألف أسرة تتقاضى رواتب من المعونة

الاصلاح نيوز –

أعلن صندوق المعونة الوطنية عن استفادة 90 الف اسرة من برنامج المعونة النقدية المتكررة حتى نهاية العام 2016.

وقال الناطق الاعلامي في صندوق المعونة ناجح الصوالحة لمصادر ان قيمة المساعدات قدرت بحوالي 7ملايين و200 الف دينار شهريا .

وعن برنامج معونة التأهيل الجسماني قال الصوالحة ان عدد الأسر المستفيدة منه خلال العام 2016 بلغ 572 أسرة بمبلغ 176 الف دينار شهريا.

وأضاف ان 3721 أسرة حصلت على معونة نقدية طارئة بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 806000 دينار أردني شهريا .

أما المعونة النقدية الفورية والتي تتراوح ما بين (10-30) دينارا فقد حصلت عليها حوالي 6110 أسرة بمبلغ اجمالي يقدر ب11100 دينارا شهريا.

واضاف لمصادر ان البرنامج الرئيسي للصندوق هو المعونات النقدية المتكررة، منوها ان الفئات المستفيدة من رواتب الصندوق هم اسر الايتام والمسنون والعجزة والمطلقات والمعوقون وزوجات الاجانب وأسر المسجونين.

وتابع ان الربط الالكتروني بين الصندوق وفروعه مع مؤسسات ووزارات الدولة الاخرى ساهم بتسهيل مهمة المقدم لطلب المعونة، مشيرا إلى ان ادخال اسم طالب المعونة على الحاسب الالي يكشف وبشكل فوري عن حالة المتقدم ومن ثم يتم اعطاؤه الجواب بالموافقة على صرف الراتب او الرفض.

وزاد ان الصندوق يقوم بصرف المعونات العاجلة كوفاة رب الاسرة او مرضه المفاجئ او الكوارث الطبيعية وتتراوح قيمتها من 150 -250 وهي تصرف لمرة واحدة منوها انه وبعد صرف المعونة الطارئة يتم دراسة حالة المتقاضي لهذه المعونة ويتم صرف راتب دائم في حال تبين حاجته لدخل شهري.

وفيما يتعلق باسر المعوقين اشار الصوالحة إلى ان الحد الاعلى للمبلغ الذي يتقاضونه هو 80 دينارا مهما بلغ عدد افراد العائلة.

وعند سؤال مصادر عن قلة المبالغ المادية التي تقدم لهؤلاء العائلات خاصة في ظل الظروف المعيشية رد الصوالحة ان صندوق المعونة هو جهة تنفيذية فقط، وان الصندوق مقيد بالموازنة المحددة.

وختم الصوالحة بالاشارة إلى ان عدد مكاتب صندوق المعونة بلغت 40 مكتباً موزعة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.