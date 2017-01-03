فوز بعد معاناة لديوكوفيتش في مباراته الاولى بقطر

الاصلاح نيوز –

عانى المصنف الثاني عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش من صعوبات في مباراته الاولى هذا الموسم في بطولة قطر لكرة المضرب أمس الاثنين، قبل ان يفوز على منافسه الالماني يان-لينارد شتروف 7-6 و6-2.

وتأخر الصربي 1-5 في المجموعة الاولى، الا انه تمكن من العودة والفوز 7-6 (7-1 في الشوط الفاصل). اما المجموعة الثانية فكانت أسهل، وانهى ديوكوفيتش المباراة في زهاء ساعة ونصف ساعة.

وقال الصربي الذي عانى تراجع مستواه في النصف الثاني من 2016 ما افقده صدارة ترتيب اللاعبين لصالح البريطاني اندي موراي، “لم تكن بداية رائعة”، وذلك في تصريحات صحافية بعد المباراة.

اضاف “كنت متأخرا 1-5، ولم تبد الامور جيدة. احتجت الى بعض الوقت لأفهم ارساله (شتروف)، وبعد ذلك كان ادائي جيدا”.

وحقق شتروف تسع ضربات ارسال ساحقة في المباراة.

ويأمل الصربي الذي يحمل لقب 12 بطولة كبرى (“غراند سلام”) في استعادة مستواه المعهود وصدارة التصنيف العالمي للاعبين. وفي قطر، يدافع ديوكوفيتش عن اللقب الذي احرزه العام الماضي.

وشدد الصربي الاحد على انه لا يعاني “ازمة” على صعيد مستواه.

وكان موراي، المشارك ايضا في بطولة قطر، اعتبر في تصريحات صحافية الاحد ان ديوكوفيتش سيبقى خصمه الابرز في 2017، مرجحا ان يكون الصربي ابرز المرشحين للفوز ببطولة استراليا المفتوحة، اولى بطولات الـ “غراند سلام” التي تنطلق في 16 كانون الثاني/يناير في ملبورن، والتي سبق له احراز لقبها ست مرات.

الا ان ديوكوفيتش اعتبر أمس الاثنين ان المنافسة ستكون بين عدد اكبر.

وقال “ثمة (الاسباني رافايل) نادال و(السويسري روجيه) فيدرر العائدين، واللذين لا يمكن تحت اي ظرف استبعادهما (من المنافسة) نظرا لتاريخهما والنتائج التي حققاها ومستواهما كلاعبين”.

ويلعب موراي اولى مبارياته الثلاثاء امام الفرنسي جيريمي شاردي.

وفي حال سارت الامور كما هو متوقع، سيلتقي موراي وديوكوفيتش في نهائي البطولة المقرر في السابع من كانون الثاني/يناير.

وخاض موراي الاثنين مباراة في الزوجي، خسرها وشريكه ماريوسز فايستنبرغ، امام دافيد ماريرو ونيناد زيمونييتش بمجموعتين دون رد.

وفي مباريات اخرى ، فاز البلجيكي دافيد غوفان على الهولندي روبين هاس 7-6 و6-2. وكان غوفان هزم موراي الاسبوع الماضي في دورة ابوظبي الاستعراضية.

كما فاز الجامايكي-الالماني داستن براون على الارجنتيني فاكوندو بانييس 6-1، 6-7، و6-4، والارجنتيني هوراسيو زيبالوس على الالماني فلوريان ماير 6-7 (3-7) و6-4 و7-6 (11-9)، والاسباني فرناندو فرداسكو على الكندي فاسيك بوسبيسيل 7-5 و6-صفر، والاسباني نيكولاس الماغرو على الايطالي باولو لورنزي 7-6 (7-2) و4-6 و6-3.

ويشارك في بطولة قطر لاعبون بارزون كالمصنف ثالثا التشيكي توماس بيرديتش الذي بلغ نصف نهائي العام الماضي، والفرنسي جو-ويلفريد تسونغا (الخامس) الذي فاز على موراي وديوكوفيتش ما مجموعه ثماني مرات خلال مسيرته.

وتحيي بطولة قطر هذه السنة الذكرى الخامسة والعشرين لانطلاقها.