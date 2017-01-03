الاصلاح نيوز –

لحق نجم الوسط الدولي البلجيكي اكسل فيتسل بركب المنتقلين الى الدوري الصيني بعدما وقع عقدا لمدة اربعة اعوام مع تيانجين كوانجيان يتقاضى بموجبه 18 مليون يورو سنويا، بحسب ما افادت،أمس، وسائل اعلام بلجيكية.

واورد الموقع الرسمي لتلفزيون «ار تي بي اف» ان فيتسل الذي يحتفل بعيد ميلاده الثامن والعشرين في 12 كانون الثاني، سينتقل بمفعول فوري من زينيت سان بطرسبورج الروسي الى النادي الصيني الذي يشرف عليه النجم الدولي الايطالي السابق فابيو كانافارو، قائد منتخب بلاده الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2006.

ويأتي خبر انتقال لاعب ستاندار لياج وبنفيكا البرتغالي السابق الى الدوري الصيني رغم تقارير صحافية عن رغبة يوفنتوس، بطل ايطاليا في المواسم الخمسة الاخيرة، بالتعاقد معه.

ويعتبر فيتسل من الركائز الاساسية في تشكيلة المنتخب البلجيكي. وخاض معه 71 مباراة سجل خلالها سبعة اهداف، الا ان مستقبله معه بات موضع شك بعد الانتقال للصين، بحسب وسائل الاعلام.

وانفقت أندية الدوري السوبر الصيني في 2016 اموالا طائلة على استقدام لاعبين بارزين، في ظل سعي البلاد للتحول الى قوة كروية كبرى. ويبدو ان هذا الاقبال لن يتوقف في السنة الجديدة.

ومن أبرز الصفقات التي ابرمت في كانون الاول، انتقال لاعب الوسط البرازيلي اوسكار من تشيلسي الى شنجهاي سيبج في صفقة قدرت بزهاء 70 مليون يورو، والمهاجم الارجنتيني كارلوس تيفيز من بوكا جونيورز الى شنجهاي جرينلاد مقابل راتب سنوي يقدر بزهاء 40 مليون يورو، ما يجعل منه اللاعب الاعلى اجرا في التاريخ.

.. وأوسكار يصل الصين

وفي سياق متصل، وصل لاعب الوسط البرازيلي اوسكار،أمس، الى الصين للانضمام لنادي شنغهاي سيبغ لكرة القدم الذي انتقل اليه الشهر الماضي من تشلسي الانجليزي في صفقة قدرت بزهاء ستين مليون جنيه استرليني.

واحتشد العشرات من مشجعي النادي في مطار بودونغ بالمدينة، للترحيب باللاعب الشاب البالغ من العمر 25 عاما.

وكان الناديان الصيني والانجليزي اعلنا في 23 كانون الاول، الاتفاق على انتقال لاعب الوسط في صفقة قدرتها التقارير الصحافية بزهاء ستين مليون جنيه (70,5 مليون يورو)، وهي احدى الصفقات الكبرى التي انجزتها الاندية الصينية في 2016.

إشبيلية يرغب بإستعادة نجمه

ذكرت صحيفة «أس» الإسبانية، إن إدارة إشبيلية، تحلم باستعادة الجناح السابق في الفريق، بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الحالي، خاصة وأنه على الأرجح، لن يجدد عقده مع الفريق الإنجليزي.

وانتقل نافاس، لصفوف مانشستر سيتي، في عام 2013 مقابل 20 مليون يورو، وكان متألقا في بداية انضمامه للفريق، لكنه بدأ بالمعاناة من انخفاض في المستوى، في المواسم الأخيرة.

ولعب نافاس 20 مباراة هذا الموسم مع الفريق كان في نصفها فقط أساسيا، وغاب عن بعض المباريات الهامة مثل ديربي مانشستر، وأمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ليستر يضم نديدي

أتم نادي ليستر سيتي الإنجليزي تعاقده رسمياً مع النيجيري ويلفريد نديدي (19 عام) مدافع نادي جينك البلجيكي، وذلك لمدة 5 سنوات مقابل 15مليون جنيه إسترليني، بعد أن اجتاز اللاعب الفحص الطبي بنجاح ليرتدي قميص ليستر.

وكان نديدي قد انضم لصفوف جينك في موسم 2015 قادما له من الدوري النيجيري، مقابل 100 ألف يورو فقط.

مانشستر يونايتد

يجد بديل إبراهيموفيتش

يتأهب مانشستر يونايتد، لتقديم عرض مزدوج إلى إدارة نادي أتليتكو مدريد الإسباني من أجل الحصول علي خدمات ثنائي الفريق»أنطوان جريزمان، وساؤول نيجويز» خلال الفترة المقبلة .

ونقلا عن صحيفة»ذا تايمز»، بأن المدرب البرتغالي»خوزيه مورينيو»، قد أبدي إعجابه بثنائي الروخي بلانكوس مشيراً إلى حاجة الفريق إلي خدماتهم في الفترة المقبلة، خصوصاً أن يونايتد يسعي بقوة إلي العودة إلي منصات التتويج .

الصحيفة كذلك أشارت إلي وجود شرطان جزائيان في عقد كلا اللاعبان يصل قدره إلي 145 مليون يورو وهو من شأنه تقليص حظوظ يونايتد في الظفر بخدمات اللاعبين .

لكن المدرب «خوزيه مورينيو» أكد علي أن الشرطان الجزائيان لن يمثلا أيه عقبات نظراً للقدرة الشرائية الكبيرة لدي النادي من جهة ورغبة من الملاك في الإنفاق الشره من جهة أخري من أجل العودة بيونايتد من جديد.

والد رودريجيز يحسم مستقبله

حسم ويلسون رودريجيز والد الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني مستقبل نجله داخل الفريق الملكي، حيث أكد في تصريحاته نشرتها صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية، أن جيمس مرتبط بعقد مع ريال مدريد، وسيبقى بصفوف الفريق.

وكان اللاعب نفسه قد أكد اقترابه من الرحيل عن سنتياجو برنابيو لينتقل إلى أحد الأندية الإنجليزية، التي كشفت عنها بعض التقارير وأكدت أن أقربها هو ناديا مانشستر يونايتد وتشيلسي.

ويمتد عقد جيمس مع الريال حتى عام 2020، لكنه لم ينل ثقة الفرنسي زين الدين زيدان فابتعد عن المشاركة كلاعب أساسي، ما زاد من تكهنات رحيله عن الدوري الإسباني.

كوالياريلا يريد تمديد

عقده مع سامبدوريا

أبلغ فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم محطة سكاي سبورتس التلفزيونية،أمس، بأنه يود أن يستقر وينهي مسيرته في النادي الذي يتخذ من جنوة مقرا له بعد تنقله بين عدة أندية.

وانضم مهاجم ايطاليا السابق – والذي خاض 25 مباراة دولية – إلى سامبدوريا في فبراير شباط الماضي بعد 18 شهرا قضاها مع تورينو. وسبق لكوالياريلا اللعب لسامبدوريا لمدة عام واحد موسم 2006-2007.

وقال كوالياريلا البالغ عمره 33 عاما «يحدوني الأمل في المقام الأول في تمديد عقدي مع سامبدوريا لأنه ينتهي في حزيران… لا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة في التجديد.»

وسجل كوالياريلا – الذي لعب مع يوفنتوس خلال الفترة ما بين 2010 و2014 – 100 هدف في دوري الدرجة الأولى الايطالي.

ويحل سامبدوريا – صاحب المركز 13 في جدول الترتيب – ضيفا على نابولي صاحب المركز الثالث يوم السبت المقبل في أولى مبارياتهما بالدوري بعد نهاية العطلة الشتوية.

ليفربول ينفي

التعاقد مع الحارس هارت

رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، التعاقد مع حارس المرمى جو هارت المحترف في صفوف تورينو الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريح لقناة «سكاي سبورتس»، نفى كلوب اهتمامه بضم الحارس جو هارت سواءً في كانون الثاني الجاري أو في الصيف المقبل.

وأضاف أنه راض عن مستوى حارسي مرماه الحاليين، الألماني لوريس كاريوس والبلجيكي سيمون مينيوليه.

يذكر أن هارت الذي يُعد الحارس الأساسي لمنتخب بلاده هو محط اهتمام ناديي ليستر سيتي ووست هام يونايتد الإنجليزيين أيضاً.