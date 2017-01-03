تشيلسي يحل ضيفاً على توتنهام.. وليفربول يقع بفخ التعادل

الاصلاح نيوز –

لن تكون مؤازرة توتنهام هوتسبر محصورة بمشجعيه عندما يستضيف تشيلسي المتصدر غدا الاربعاء في ختام المرحلة العشرين من الدوري الانجليزي لكرة القدم، بل سيحظى بمساندة «نادرة» من مشجعي مطارديه ليفربول وارسنال وقطبي مانشستر، سيتي ويونايتد.

وبغض النظر عن النتيجة التي سيحققها في ملعب «وايت هارت لاين»، سيخرج تشيلسي من المباراة محافظا على الصدارة، نظرا لفارق النقاط الست الذي يفصله عن وصيفه ليفربول.

الا ان فريق المدرب الايطالي انطونيو كونتي سيسعى جاهدا لكي يحقق فوزه الاول في معقل توتنهام ومدربه الارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو، منذ 20 تشرين الاول 2012، وذلك لتحطيم الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في موسم واحد (13)، ومعادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في الدوري (14).

ويحلم الرقمان حاليا ارسنال اللندني الذي حقق العدد الاكبر من الانتصارات في موسم واحد (13 في موسم 2001-2002)، والانتصارات في الدوري (اضافوا فوزا في مستهل 2002-2003).

وسيكون مشجعو الاخير اكثر الداعمين لتوتنهام في خطوة نادرة نظرا للخصومة بين الجارين اللندنيين، ليس لان فريقهم يريد تقليص فارق النقاط الـ12 الذي يفصلهم عن الـ»بلوز» وحسب، بل لانهم يتمنون احتفاظ «المدفعجية» برقمهم للانتصارات المتتالية في موسم واحد.

وكان تشيلسي عادل رقم جاره اللدود السبت الماضي بفوزه الثالث عشر على التوالي وجاء على حساب ستوك سيتي 4-2. وتعود الخسارة الاخيرة لتشيلسي في الدوري امام ارسنال بالذات (0-3) في 24 ايلول، قبل ان يبدأ بعدها مسلسل انتصاراته.

وتوقع بوكيتينو بعد الفوز الكبير على واتفورد (4-1) امس الاول، ان يقف مدربو وجماهير الفرق المنافسة خلف توتنهام عندما يستضيف تشيلسي، في المرحلة 20 التي تفتتح بست مباريات اليوم.

ورأى الارجنتيني انه «من المهم للدوري الممتاز ولنا ان نحاول الفوز وايقافهم وتقليص الفارق، لان التحدي بالنسبة الينا هو محاولة التربع على الصدارة».

وكان الوضع معاكسا الموسم الماضي لان كل الفرق الكبيرة ارادت سقوط توتنهام امام تشيلسي لفتح الباب امام تتويج ليستر سيتي بلقبه الاول وحرمان «سيبرز» معانقة اللقب للمرة الاولى منذ 1960-1961.

وحصلت هذه الفرق على مبتغاها لان تشيلسي اجبر توتنهام على الاكتفاء بالتعادل 2-2 في المرحلة السادسة والثلاثين، ما فتح الباب امام ليستر لاحراز اللقب.

واعتبر بوكيتينو ان شعور فريقه «مشابه ربما الى الشعور الذي خالج ليستر الموسم الماضي حين كانت كل الفرق معه وضدنا. ربما راودهم الموسم الماضي نفس الشعور الذي يخالجنا».

واقر بوكيتينو الذي يعول على تألق الثنائي هاري كاين وديلي ألي مسجلي الاهداف الاربعة، بان المباراة ستكون صعبة امام لاعبي كونتي، قائلا: «تعلمون ان تشيلسي سيدخل (المباراة) في وضع ممتاز، الا ان الوضع ينطبق علينا ايضا بعد مبارياتنا الاخيرة».

وحقق توتنهام امس الاول فوزه الرابع تواليا، ويتخلف بفارق عشر نقاط عن تشيلسي، بينما يتقدم المتصدر على ليفربول الثاني الذي يحل اليوم ضيفا على سندرلاند، بفارق 6 نقاط، وعلى ارسنال الثالث بفارق تسع.

واصبح توتنهام رابعا بفارق الاهداف امام مانشستر سيتي الذي تراجع الى المركز الخامس بعد خسارة السبت امام ليفربول (0-1). ويأمل فريق المدرب الاسباني جوسيب جوارديولا التعويض عندما يستضيف برنلي مساء اليوم، ما سيسمح له بالتقدم موقتا على ارسنال الذي يحل الثلاثاء ضيفا على بورنموث.

وتبدو اهداف مانشستر يونايتد محصورة بالحصول على مركز مؤهل لدوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، وذلك لان فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يحل الاثنين ضيفا على وست هام يونايتد، يقبع في المركز السادس بفارق 13 نقطة عن تشيلسي، فيما يتخلف بفارق 3 نقاط عن المركز الرابع الاخير المؤهل الى أبرز مسابقة قارية.

نتائج مباريات أمس

اهدر ليفربول نقطتين ثمينتين في سعيه للحاق بتشيلسي المتصدر بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه سندرلاند 2-2،أمس، في المرحلة العشرين من الدوري الانجليزي الممتاز في كرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده الى 44 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق 5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الاول، الذي يخوض مباراة صعبة ضد مضيفه توتنهام هوتسبر.

وحقق مانشستر سيتي فوزا صعبا على بيرنلي 2-1، علما انه اكمل المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه البرازيلي فرناندينيو في الدقيقة 32.

وانتظر ايفرتون الدقائق العشرين الاخيرة ليجهز على ثاوثمبتون بثلاثية نظيقة حملت تواقيع الاكوادوري اينير فالنسيا (71)، وليتون باينز (81 من ركلة جزاء)، والبلجيكي روميلو لوكاكو 089).

وقلب وست بروميتش البيون تخلفه امام هال سيتي بهدف الى فوز 3-1. سجل للفائز كريس برانت (49)، وجاريث ماكولي 062) وجيمس موريسون (73)، وللخاسر روبرت سنودغراس (21).

وواصل حامل اللقب ليستر سيتي نتائجه المخيبة هذا الموسم بتعادل مخيب 0-0، امام مضيفه ميدلزبره.

ويحتل ليستر المركز 14 في ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة. اما ميدلزبره، فهو في المركز 16 برصيد 19 نقطة