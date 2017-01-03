العطية يحرز المرحلة الأولى من رالي دكار

الاصلاح نيوز –

احرز سائق تويوتا القطري ناصر العطية المرحلة الاولى في فئة السيارات من النسخة الـ 39 لرالي دكار الذي انطلق،أمس، على رغم تعرض سيارته لمشكلة تقنية ادت لاندلاع بعض النيران. وانهى العطية المرحلة البالغ طولها 38,5 كلم، في 25 دقيقة و41 ثانية، متقدما بفارق 24 ثانية عن الاسباني كزافييه بونس (فورد)، و29 ثانية عن زميله ومواطنه ناني روما.

وقال العطية بعيد الوصول «قبل زهاء 12 كلم من خط النهاية، رأينا دخانا ينبعث من جهة (ملاحه) ماتيو (بوميل)، مع بعض النيران».

اضاف «خففنا من سرعتنا، وتمكنا من اخماد النيران بعيد الوصول».

واضطر العطية لنقل سيارته من نقطة الوصول الى ريزيستنسيا في الارجنتين، والتي تشكل نقطة الانطلاق اليوم، عبر ربطها بسيارة زميله في تويوتا الجنوب افريقي جينيل دي فيلييرز.

احرز الدراج الفرنسي كزافييه دو سولتريه (ياماها)، أمس، المرحلة الاولى من النسخة التاسعة والثلاثين لرالي دكار التي انطلقت من عاصمة الباراجواي اسونسيون، وتعد نسخة 2017 الاقسى في أبرز سباقات الطرق الوعرة في العالم.

وانطلقت المرحلة الاولى،امس، من عاصمة الباراجواي اسانسيون، واحرز دو سولتريه المرحلة التي بدأت بانطلاق حامل لقب هذه الفئة في 2016 الاسترالي توبي برايس (كا تي ام)، وامتدت المرحلة، وهي الوحيدة في الباراجواي في نسخة 2017، لمسافة 38,5 كلم، لكن على المشاركين الـ318 (114 دراجة، 37 في فئة الكواد، 87 سيارة و50 شاحنة) ان يقطعوا مسافة اجمالية قدرها 454 كلم للوصول الى ريزيستانسيا الارجنتينية حيث تقام الجولة الثانية،اليوم.

وفي وقت لاحق أمس، انطلقت مسابقات فئة السيارات، بداية مع حال اللقب الفرنسي ستيفان بيترهانسل (بيجو)، وتبعه بعد عشرين دقيقة، زميله في الفريق مواطنه سيباستيان لوب.

وقال دو سولتريه «احراز مرحلة من سباق دكار امر لا يصدق. هو خطوة، لكنه ليس هدفي الاوحد. اريد احراز دكار، ولم لا هذه السنة».

وفي فئة السيارات، يسعى بيترهانسل الى لقبه الـ13 في دكار (احرز ستة القاب في كل من الدراجات والسيارات). ويتوقع ان يكون لوب، بطل العالم للراليات «دبليو ار سي» 9 مرات، أبرز منافسيه.

وتشهد نسخة 2017 مشاركة لافتة للفرنسي المبتور الاطراف فيليب كروازان الذي اصبح محط الانظار لخوضه هذا السابق الصعب.

ويأمل كروازون (48 عاما ويشارك على متن باجي) في ان يكون من ضمن عابري خط النهاية في 14 كانون الثاني، في العاصمة الارجنتينية بوينوس ايرس، بعد رالي يمتد قرابة تسعة آلاف كلم في ثلاثة بلدان، وتقام بعض مراحله على ارتفاعات تفوق ثلاثة آلاف متر عن سطح البحر.

وتستمر النسخة الـ 39 لأبرز سباقات الطرق الوعرة، والذي كان يعرف سابقا باسم «رالي باريس دكار»، حتى 14 كانون الثاني.

ويقام هذا الرالي في اميركا الجنوبية بدلا من افريقيا منذ عام 2009، بعدما الغى المنظمون نسخة 2008 بسبب مخاوف امنية تلت مقتل اربعة سياح فرنسيين في موريتانيا.