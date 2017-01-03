العناني ينقل دعوة من الملك إلى الرئيس الجيبوتي للمشاركة في القمة العربية

الاصلاح نيوز –

استقبل فخامة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، امس الاثنين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور جواد العناني، الذي سلمه رسالة خطية من جلالة الملك عبدالله الثاني، تتضمن دعوته للمشاركة في القمة العربية التي يستضيفها الأردن نهاية آذار المقبل.

ونقل العناني، خلال اللقاء، تحيات جلالة الملك إلى الرئيس الجيبوتي الذي أكد عزمه المشاركة في مؤتمر القمة العربية.

وأشاد الرئيس جيله بالإنجازات التي حققها الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والدور الذي يقوم به لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، حيث لفت الرئيس الجيبوتي إلى تطلع بلاده لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، داعيا رجال الأعمال الأردنيين لزيارة جيبوتي لتكون مركزا لوجستيا لدخول أسواق دول شرق أفريقيا.

كما التقى الدكتور العناني وزير المالية والاقتصاد الجيبوتي الياس موسى تداله، في اجتماع جرى خلاله تأكيد الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية واللوجستية بين البلدين وتوقيع الاتفاقيات التي من شأنها تفعيل التعاون بينهما.

وزار الدكتور العناني الميناء الجديد في جيبوتي الذي سيتم افتتاحه قريبا، كما زار خط سكة الحديد الواصل بين جيبوتي وأديس أبابا.