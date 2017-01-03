أجواء باردة نهاراً وصقيع ليلاً اليوم وغداً

الاصلاح نيوز –

تكون الأجواء نهار اليوم الثلاثاء باردة في أغلب مناطق المملكة ومائلة للبرودة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وفرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من المطر بإذن الله في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية تكون الأجواء في ساعات الليل باردة جداً في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والبحر الميت مع ظهور الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاه، وفي ساعات ما بعد منتصف الليل يتشكل الصقيع في أغلب المناطق بما فيها اجزاء من الاغوار الشمالية.

وتبقى الأجواء يوم غد الأربعاء باردة في أغلب المناطق، ومائلة للبرودة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من المطر بإذن الله في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي ساعات ما بعد منتصف الليل يتشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول الشرقية.

ويطرأ يوم الخميس المقبل ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة في اغلب المناطق ومائلة للبرودة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في مناطق عمان اليوم ما بين 10- 4 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية 10-5 والمناطق الجنوبية 9- 1 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 19 والصغرى 8 درجات مئوية.