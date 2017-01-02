مياه اليرموك تُكثف حملات الفصل عن مشتركيها

الاصلاح نيوز –

كثفت شركة مياه اليرموك مع بداية العام الجديد حملات الفصل لعدادات المشتركين الذين ترتبت عليهم ذمم مالية من خلال زيادة عدد فرق الفصل ، لكل من كان تسلم سابقاً اشعارا ً ولم يراجع ادارة الشركة لتسوية اوضاعه المالية .

ووفق مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن الهزايمة ، فإن تحصيل الديون المترتبة على المشتركين ستكون مساعدا كبيرا للشركة للبحث عن مصادر مياه جديدة خاصة في ظل الطلب المتزايد على المياه في ظل اللجوء المتزايد من الأخوه السوريين الذي حمل ادارة الشركة مصاريف اضافية وعلى سبيل المثال تزايد ارتفاع فاتورة الكهرباء السنوية الناتج عن زيادة الانتاج المائي لمواجهة الطلب المتزايد على الماء حوالي 12 مليون دينار سنويا.

وأوضح الهزايمة ، أن هذه الحملة مستمرة الى حين تحقيق الهدف منها ، مشيراً الى وجود دفعة اسماء جديدة سيتم نشرها في الجريده الرسمية للمشتركين الذين تم اشعارهم ولم يقوموا بمراجعة مكاتب الشركة لتسوية أمورهم المالية تمهيدا للحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة بالطرق القانونية.

يذكر أن الشركة قامت بنشر اسماء ما يزيد عن خمسة الاف مشترك في الجريده الرسمية تحضيراً للحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة في حال لم يقوموا بمراجعة الشركة في الفترة المحددة للنظر في امورهم المالية والذمم المترتبة عليهم.