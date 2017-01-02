34 مشروعاً للمرحلة النهائية لجائزة الملكة رانيا الوطنية

الاصلاح نيوز –

رشح مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا واللجنة الفنية المشرفة على جائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة 34 مشروعاً للمرحلة النهائية، التي تهدف إلى تحفيز روح الريادة والابتكار لدى مختلف فئات المجتمع.

وأشاد رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، بالإقبال المتزايد الذي شهدته المسابقة في دورتها الحالية وبعدد ونوعية المشاريع المتقدمة، متفائلاً بما حملته هذه المشاريع من أفكار ريادية ومحاور إبداعية ترتقي بالمنافسة على كافة المستويات .

وتمنى الدكتور الرفاعي، الاستمرارية لجميع المشاريع كغيرها من المشاريع الناشئة التي استطاع مركز الملكة رانيا للريادة مساعدتها على النمو والمضي قدما”، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأشار المدير التنفيذي لمركز الملكة رانيا للريادة في الجامعة الدكتور عبد الرحيم ابو البصل، إلى أن عملية اختيار المشاريع المؤهلة للمنافسة للوصول للمرحلة النهائية، لم تكن بالسهلة، لاسيما وأن معظمها تضمنت أفكار جديدة وأهداف ريادية جعلت عملية التقييم تستغرق فترة أطول من المتوقع لتحديد المؤهلة منها لمواصلة مراحل المنافسة والتي جاءت على مدار يومين.

وأوضح الدكتور ابو البصل، أن جائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة ستُمنح لأفضل خطة أعمال ضمن التحديات التي تستهدفها الجائزة، وهي الموارد الطبيعية والحلول التكنولوجية النظيفة والمستدامة، والتكنولوجية الحضرية وخدمة المدن، والحلول التكنولوجية للقطاع المالي والمصرفي وخدمات الدفع الالكتروني، والبرمجيات الخدمية والاستهلاكية.

ونوه الدكتور ابو البصل، إلى أن المشاريع المرشحة خضعت في الفترة السابقة إلى معسكر تدريب شارك فيه العديد من الخبراء والمختصين بشؤون إدارة المشاريع الناشئة، تلقى خلالها أصحاب المشاريع أكثر من 60 ساعة تدريب في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتطوير خطط الأعمال وسبل إدارة المشاريع الناشئة وغيرها من المواضيع المتعلقة بتطوير المشاريع الريادية.

وتبلغ مجموع جوائز مسابقة الملكة رانيا الوطنية للريادة 25 الف دينار أردني، مدعومة من الشريك الاستراتيجي لمركز الملكة رانيا للريادة شركة مدفوعاتكم المشغل الرئيسي لخدمة إي فواتيركم، وشركاء جائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة هذا العام شركة اويسس 500 وصندوق المرأة.