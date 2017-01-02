القدر يباغت احد محارم والدة الرئيس اثناء انزالها لقبرها

الاصلاح نيوز –

باغت القدر احد المواطنين من اخوال رئيس الوزراء اثناء انزاله جثمان المرحومة والدته باعتباره من محارم الفقيدة لكن ما لبث ان سقط مغشيا عليه داخل قبرها ولم تفلح محاولات اسعافه التي اشرف عليها وزير الصحة الدكتور محمود الشياب.

وفي التفاصيل ان المرحوم محمود محمد خير حتاملة (62 عاما) واثناء انزاله جثمان الفقيدة بشيرة الاعرج والدة رئيس الوزراء الى قبرها بجوار زوجها رئيس الوزراء الاسبق فوزي الملقي بمقبرة اربد القديمة – قرب تل اربد الصناعي – فوجيء المشيعون بسقوطه اثناء انزال النعش فتم انتشاله واسعافه بذات سيارة الاسعاف التي احضرت جثمان الفقيدة لكنه قضى نحبه قبل ان يصل المستشفى.

وبحسب نائب رئيس بلدية اربد الكبرى خلدون حتاملة ان وزير الصحة ترك تشييع الجثمان ورافق الفقيد ومارس دوره كطبيب في عملية اسعافه وانعاشه الا ان اعراض الجلطة كانت بادية عليها حيث توفي على الفور.